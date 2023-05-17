Менее чем за сутки раскуплены билеты на два танцевальных концерта Праздника песни

В первый час продаж были раскуплены все билеты на танцевальное представление Mūžīgais dzinējs ("Вечный двигатель") XXVII Праздника песни и танца, сообщила порталу Delfi представительница Латвийского национального центра культуры Линда Эртмане.

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В 12 часов также были распроданы билеты на танцевальный концерт Balts.

Всего в публичную продажу поступила 31 000 билетов на пять праздничных танцевальных концертов.

Несмотря на высказанное некоторыми покупателями недовольство в соцсети Twitter по поводу долгого ожидания в очереди и проблем с покупкой билетов, Эртмане заявила, что в целом продажа прошла гладко и себя оправдали система поэтапной продажи билетов, а также цифровые услуги, введенные продавцом.

Постепенная продажа билетов на мероприятия в рамках Праздника песни и танца началась в понедельник, 15 мая. Билеты по предварительному бронированию, в том числе в кассах, можно будет выкупить с 22 мая.

Общее количество билетов на праздничные мероприятия составляет 174 000 экземпляров, из которых 74% переданы для публичной продажи, 25% выпущены для бронирования, а 1% — в качестве приглашений. По предварительной резервации продано 43 000 билетов, из которых 79% зарезервировано для участников Праздника песни, 12% — для многодетных семей; 3% — для муниципалитетов и 6% для остальных групп.

Праздник песни и танца будет проходить с 30 июня по 9 июля.