Менгельсоне: "абсолютной красной линией" для бюджета здравоохранения были 120 млн евро
Foto: LETA

"Абсолютной красной линией" для запрошенного бюджета на здравоохранение было 120 млн евро, заявила в интервью агентству LЕТА министр здравоохранения Лига Меньгелсоне.

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В проекте бюджета этого года на приоритетные меры сектора здравоохранения, то есть дополнительно, запланировано 85,8 млн евро. По словам министра, первоначальный запрос на 200 млн евро не был одобрен, и именно поэтому сейчас мы слышим о проблемах больниц в связи с подорожанием энергоресурсов и инфляцией. С другой стороны, "абсолютная красная линия" составляла 120 млн евро.

По словам Меньгелсоне, с одной стороны, выделено дополнительно 85 млн евро, из них 30 млн евро непосредственно на онкологию, что правильно и хорошо. Следующим большим блоком является улучшение доступа к медицинским услугам для детей, где запланировано дополнительно 5 млн евро, а третий вопрос — увеличение зарплат, где на год запрашивалось 55 млн евро, и эквивалентная сумма на девять месяцев выделена.

"Мы договорились с профсоюзами, что самый большой рост будет для низкооплачиваемых работников, медсестер и их помощников, а для врачей рост будет не таким быстрым. В то же время это также вопрос правления каждой клиники, какую политику зарплат оно ведет", — сказала Меньгелсоне.

Она признала, что хорошо понимает семейных врачей и необходимость третьего человека в их практиках. Финансирование этого третьего сотрудника было временным решением во время пандемии Covid-19, но оно доказало свою необходимость. Особенно нужен третий человек в сельских практиках. Существующий бюджет здравоохранения этого не предусматривает, а также не включает деньги на замену врача при его отсутствии.

Сейчас ведутся переговоры с каждой больницей, которая выражает озабоченность, что не сможет предоставлять все услуги, сказала министр.

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