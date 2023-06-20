Меньгелсоне: каждый евро из выделенных здравоохранению дополнительных средств должен дойти до пациентов

Важно, чтобы каждый евро из выделенных здравоохранению дополнительных средств дошел до пациентов, сказала министр здравоохранения Лига Меньгелсоне на пресс-конференции после заседания Кабинета министров.

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Сегодня, 20 июня, правительство утвердило перераспределение дополнительных 140 млн евро для здравоохранения из бюджетов других министерств.

Меньгелсоне подчеркнула, что решение правительства о перераспределении финансирования является важным проявлением солидарности и сигналом для общества, отрасли и медиков. Она напомнила, что уже в январе сообщалось о надвигающихся проблемах в медицине, связанных с недостаточным финансированием.

Министр сообщила, что 57 млн евро будут выделены на пять приоритетных направлений. 17,2 млн евро получит амбулаторный сектор для покрытия расходов на консультации специалистов, обследования и услуги дневных стационаров. Меньгелсоне отметила, что очереди не станут короче, но и не станут длиннее.

17,4 млн евро будут выделены на оплату компенсируемых лекарств для лечения онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и других болезней. 4,3 млн евро будет выделено на стоматологические услуги для детей, а в сектор семейных врачей будет направлено 2,2 млн евро,

Как сообщили в Минздраве, график получения дополнительного финансирования предусматривает, что в июне и июле здравоохранение получит 57 млн евро, а к концу декабря будет доступно оставшееся финансирование из зарезервированных 140 млн евро. Чтобы получить эти средства, Минздрав должен подать в Кабинет министров подробные расчеты использования финансирования.