Меньгелсоне: "неотложка" должна быть готова к работе в условиях кризиса и катастрофы

Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) должна быть готова к работе в условиях любого кризиса и катастрофы, заявила министр здравоохранения Лига Меньгелсоне после встречи с руководством СНМП и врачами.

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В ходе встречи министр обсудила работу службы в режиме чрезвычайной ситуации и системные решения, необходимые для стабилизации ситуации, а также вопросы стратегического развития службы.

Меньгелсоне подчеркнула, что служба играет важную роль не только в сфере здравоохранения, но и в общей системе национальной безопасности.

"Работа этих людей не должна прерываться ни на минуту — они должны уметь реагировать и спасать жизни каждый день 24 часа в сутки и быть готовыми работать в любой кризис и катастрофу", — сказала она.

Меньгелсоне ценит тот высокий уровень, на котором работает NMPD. Служба выполняет несколько уникальных функций, возложенных государством — неотложная медицинская помощь на добольничном этапе, специализированная неотложная медицинская помощь и поддержка латвийских больниц в самых сложных случаях, планирование медицины катастроф, хранение государственных материальных резервов, обучение оказанию первой помощи. При этом перед службой стоит ряд вызовов, которые необходимо решать совместными усилиями — привлечение и удержание человеческих ресурсов, их мотивация и усиление, работа консультационного телефона семейных врачей.

Также перед службой стоят новые вызовы в связи с геополитической ситуацией, сказала Меньгелсоне.

В ходе визита министр посетила Центр оперативного управления NMPD, который ежедневно обрабатывает около 2000 звонков жителей, координирует вызовы бригад и транспортировку пациентов в больницы. Министр также встретилась с медиками, которые каждый день выезжают на вызовы.