Меньгелсоне предлагает обменять лишние вакцины от Covid-19 на инновационные лекарства от рака

Министерство здравоохранения хочет, чтобы лишние вакцины от Covid-19 производства компании Pfizer были заменены на инновационные препараты для онкологии, заявила министр здравоохранения Лига Меньгелсоне на заседании комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам.

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Договоры, заключенные Европейской комиссией с производителями вакцин, предусматривают, что каждое государство Европейского союза (ЕС) должно приобрести предварительно заказанное количество вакцин, несмотря на то, что с увеличением охвата вакцинацией и постепенным ослаблением пандемии отпадает необходимость закупать все вакцины.

Соглашения не предусматривают возможности отказа от получения заказанных доз вакцин без финансовых последствий для государства. В случае отказа государство все равно должно будет оплатить все заказанные дозы. У некоторых из них скоро истекает срок годности.

В настоящее время во многих государствах-членах ЕС сложилась ситуация, что некоторые вакцины нельзя успеть использовать в национальных кампаниях по вакцинации до истечения срока годности.

Заместитель госсекретаря Минздрава по финансовым вопросам Борис Книгин признал, в результате усиленного соглашения для Латвии были заказаны вакцины, чтобы обеспечить вакцинацию всех жителей до сих пор и, возможно, в следующем году.

"На данный момент идет битва между Еврокомиссией и сторонами договора за изменение принципа. Они [производители вакцин] производят и производят, но никто не берет, все выбрасывают, пытаются подарить, потому что никто больше не покупает. Наш остаток вакцин - это капля в море, потому что в целом по ЕС это около 600 млн вакцин, которые производятся, но никому не нужны", - сказал Книгин.

Меньгелсоне заявила, что этот вопрос поднимался и в Еврокомиссии. Минздрав видит возможность и хочет, чтобы Pfizer обменял лишние вакцины от Covid-19 на инновационные препараты для лечения онкологии. В настоящее время представлен их список.