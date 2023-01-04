Меньгелсоне: SPKC тщательно следит за Covid-19, чтобы не пропустить быстрое распространение вируса

Чтобы не пропустить стремительное распространение Covid-19 в Латвии, Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) сейчас следит за показателями заболеваемости этим вирусом, сообщила агентству LETA министр здравоохранения Лига Меньгелсоне ("Объединенный список").

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Министр отметила, что с переходом на финансируемое государством тестирование на Covid-19 только для пациентов больниц, оперативные и кризисные группы по-прежнему проводят встречи с эпидемиологами каждую неделю. Сообщается, что министр поручил ежедневно следить за ситуацией, чтобы, как только появится какой-либо сигнал о быстром распространении вируса, можно было принять незамедлительные меры.

"Сейчас это решение проводить тестирование только в стационарах — это обеспечение потока пациентов, а также работоспособности самой больницы. Как только будет сигнал от эпидемиологов, мы будем действовать немедленно", — сказала Меньгелсоне.

Как уже сообщалось, Министерство здравоохранения указало, что на предыдущем этапе пандемии Covid-19 было очень важно проводить масштабное тестирование, чтобы выявить как можно больше случаев вируса. И, соответственно, предотвратить его распространение путем принятия мер эпидемиологической безопасности в очагах инфекции.

С изменением характеристик вируса, эпидемиологической ситуации и подхода к противоэпидемическим мероприятиям, а также с учетом доступности вакцинации меры строгого эпидемиологического контроля в очагах Covid-19 уже не имеют столь существенного значения.

Поэтому с точки зрения эпидемиологической безопасности всеобщее тестирование пациентов с подозрением на инфекцию Covid-19 уже не имеет значения. Исключение — медицинские учреждения, где тестирование проводится.