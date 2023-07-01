Меньше физкультуры — больше государственной обороны: в школах изменятся часы преподавания предметов

Часы на изучение тем по государственной обороне (ГО) в средних школах планируется выделить за счет основного курса "Спорт и здоровье", сократив его на 128 часов, свидетельствует проект правил, подготовленный Государственным центром содержания образования (ГЦСО).

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Согласно плану ГЦСО, с 2024/2025 учебного года на предмет "Спорт и здоровье" будет отведено 187 часов вместо прежних 315.

При этом на изучение государственной обороны планируется выделить на 12 часов меньше, чем раньше, а для достижения результата "Развитие личности, ощущающей свою принадлежность к Латвии на основе гражданских ценностей и гражданского сознания" предполагается включить соответствующее содержание в предметы "Общественные науки и история" или "История и социальные науки I".

В форме заочного или дистанционного обучения учебный курс ГО будет реализован в объеме 35 часов, и школьники освоят теоретическое содержание курса.

С учетом планируемого введения обучения ГО, например, в 10-х и 11-х классах, ГЦСО прогнозирует, что образовательные учреждения получат возможность предлагать более гибкие решения, направленные на здоровый образ жизни детей.

Чтобы дополнить нынешние уроки спорта занятиями в свободное от школьных уроков время, ГЦСО окажет методическую поддержку образовательным учреждениям. Внедрение такого решения также увеличит возможности учебных заведений по привлечению специалистов в сфере здравоохранения, для обеспечения возможности получения молодежью информации по вопросам здоровья, отмечают в ГЦСО.

До 31 августа 2024 года планируется внедрить подготовку по ГО в программу среднего образования в виде специализированного курса по технике безопасности, охране труда и физической активности.

Проект поправок вынесен на общественное обсуждение до 3 июля.

Против такого плана ГЦСО уже выступили врачи Петерис Апинис и Андрей Эрглис, отметив, что сокращение занятий спортом может лишь способствовать ожирению у детей, а также сердечно-сосудистым заболеваниям.

И в многолетнем процессе приема в вузы системы МВД наблюдается большая доля поступающих, не способных сдать проверки по физической подготовке, что создает значительные проблемы кадрового обновления в органах внутренних дел.

Так, среди поступавших в Государственный колледж полиции 60% не прошли проверку по физической подготовке в 2020 году и примерно 40% - в 2021 году. В значительной степени проблема связана с низким уровнем физической подготовки латвийских школьников.