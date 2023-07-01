Меньше физкультуры — больше государственной обороны: в школах изменятся часы преподавания предметов
Foto: RIA Novosti/Scanpix

Часы на изучение тем по государственной обороне (ГО) в средних школах планируется выделить за счет основного курса "Спорт и здоровье", сократив его на 128 часов, свидетельствует проект правил, подготовленный Государственным центром содержания образования (ГЦСО).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Согласно плану ГЦСО, с 2024/2025 учебного года на предмет "Спорт и здоровье" будет отведено 187 часов вместо прежних 315.

При этом на изучение государственной обороны планируется выделить на 12 часов меньше, чем раньше, а для достижения результата "Развитие личности, ощущающей свою принадлежность к Латвии на основе гражданских ценностей и гражданского сознания" предполагается включить соответствующее содержание в предметы "Общественные науки и история" или "История и социальные науки I".

В форме заочного или дистанционного обучения учебный курс ГО будет реализован в объеме 35 часов, и школьники освоят теоретическое содержание курса.

С учетом планируемого введения обучения ГО, например, в 10-х и 11-х классах, ГЦСО прогнозирует, что образовательные учреждения получат возможность предлагать более гибкие решения, направленные на здоровый образ жизни детей.

Чтобы дополнить нынешние уроки спорта занятиями в свободное от школьных уроков время, ГЦСО окажет методическую поддержку образовательным учреждениям. Внедрение такого решения также увеличит возможности учебных заведений по привлечению специалистов в сфере здравоохранения, для обеспечения возможности получения молодежью информации по вопросам здоровья, отмечают в ГЦСО.

До 31 августа 2024 года планируется внедрить подготовку по ГО в программу среднего образования в виде специализированного курса по технике безопасности, охране труда и физической активности.

Проект поправок вынесен на общественное обсуждение до 3 июля.

Против такого плана ГЦСО уже выступили врачи Петерис Апинис и Андрей Эрглис, отметив, что сокращение занятий спортом может лишь способствовать ожирению у детей, а также сердечно-сосудистым заболеваниям.

И в многолетнем процессе приема в вузы системы МВД наблюдается большая доля поступающих, не способных сдать проверки по физической подготовке, что создает значительные проблемы кадрового обновления в органах внутренних дел.

Так, среди поступавших в Государственный колледж полиции 60% не прошли проверку по физической подготовке в 2020 году и примерно 40% - в 2021 году. В значительной степени проблема связана с низким уровнем физической подготовки латвийских школьников.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā
Spītība un pluikš pa vīli. Cēsu novada paaudžu stāsti
Голосуй за самые красивые места Вентспилса и выигрывай
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā
Kvalificēts e-paraksts: kā tas palīdz sadzīvē un darbā
Foto: Kā automatizēta līnija 'E. Gulbja laboratorijā' veic analīzes
Sapņu māja kā 'Lego' konstruktors. 'Green Space' stāsts
Praktiski padomi: ko darīt ar pārtikas atlikumiem?