Меньше, но лучше? Как Министерство образования планирует реформировать латвийские вузы

На этой неделе правительство одобрило концептуальное сообщение Министерства образования о смене модели управления вузами в Латвии. Политики считают это шагом навстречу реформе высшего образования, о которой говорят уже больше 10 лет. Портал DELFI рассказывает, что в ближайшие семь лет ждет местные вузы.

"Вы говорите, сообщение никуда не годится, а я говорю — нынешняя система никуда не годится", — такими словами премьер-министр Кришьянис Кариньш (Новое Единство) перебил генерального секретаря Совета ректоров Яниса Бернатса. Генсек на заседании Кабинета министров критиковал концептуальное сообщение Министерства образования о смене модели управления вузами Латвии. Кариньш заявил, что реформа высшего образования тянется уже 15 лет, и ему хотелось бы услышать конструктивные предложения. Бернатс же настаивал на том, что правильную цель реформы дискредитирует плохой процесс ее разработки.

Тем не менее, вопреки возражениям представителей отрасли, правительство Латвии 18 февраля одобрило концептуальное сообщение о реформе высшего образования. Реформа может оставить Лиепайский и Даугавпилсский университеты без статуса вузов. Потерять свой статус могут и другие вузы в Латвии. Сейчас, по данным Всемирного банка, Латвия является абсолютным чемпионом по количеству вузов на миллион жителей.

Законодательные изменения должны вступить в силу до 2021 года, после чего вузам дадут примерно три года, чтобы перейти на новые модели управления. Портал DELFI прочитал концептуальное сообщение о смене модели управления вузами и рассказывает о ключевых моментах реформы.

В университетах появятся советы



"Латвия является последней страной ЕС, в которой не обеспечено привлечение внешних экспертов для управления учреждениями высшего образования", — указано в сообщении Министерства образования.

Европейские университеты все чаще переходят на двухуровневую модель управления, где власть разделена между сенатом и советом. Сенат отвечает за академические вопросы, связанные непосредственно с наукой и учебой. Совет занимается вопросами развития, принимает стратегические решения.

Министерство предлагает создать в латвийских университетах советы. В них будет 11 членов, большинство из которых не являются академическим персоналом университета или представителями студентов. Все члены совета должны быть компетентны в вопросах высшего образования и инноваций, иметь опыт управления организациями, управления рисками и безупречную репутацию.

Требования к университетам станут жестче



После реформы, чтобы получить статус университета, высшая школа должна иметь как минимум 4000 студентов. Это требование может лишить Лиепайский и Даугавпилсский университет статуса. Например, в Даугавпилсском университете (ДУ) сейчас учится чуть больше двух тысяч студентов.

Бывший ректор ДУ Арвид Баршевский в январе заявил, что порог в 4000 студентов это "искусственный критерий, который в данной ситуации оставлен для того, чтобы максимально затруднить преодоление этой планки для региональных университетов". После дискуссии с региональными вузами сообщение министерства образования было дополнено дополнительным критерием — для получения статуса университета, вуз должен набрать 3,5 балла и больше при международной оценке научных учреждений.

Министр образования Илга Шуплинска (НКП) пообещала, что при оценке региональных университетов министерство в первую очередь будет учитывать показатели качества. Если ДУ сможет получить соответствующую оценку, вуз сохранит свой статус.

Кроме того, 65% академического персонала университета должны иметь докторскую степень. Вуз должен регулярно присваивать докторские степени, а его научная деятельность должна быть подтверждена международно признанными научными публикациями.

В сообщении министерство также обозначило цели для университетов. До 2027 года любой университет Латвии должен попасть в топ 1000 мировых вузов по версии какого-либо международного рейтинга и разработать стратегический план попадания в топ 500. Доля иностранных студентов должна составить 15%, доля иностранного академического персонала — 10%. 30% от всех студентов должны учиться в магистратуре или докторантуре. В год студенты вуза должны защитить в среднем 30 докторских диссертаций.

Колледжи могут лишиться статуса вуза



"Колледжи необходимо укреплять как учреждения профессионального образования, у которых есть право осуществлять краткосрочные программы высшего образования", — указано в сообщении о смене модели управления вузами. То есть, колледжи перестанут быть высшими учебными заведениями, а станут профессиональными. За их счет сократится общее число вузов в Латвии. В 2018 году в Латвии было 19 колледжей.

Это предложение раскритиковал министр внутренних дел Сандрис Гиргенс (KPV LV). Дело в том, что в подчинении МВД находятся три колледжа. Лишение статуса высших школ может подорвать престиж отрасли, уверен министр. Министерство образования готово пойти навстречу МВД и обсудить возможные решения, сказала Латвийскому радио представитель ведомства Инта Берзиня. Обсуждение продлится до 15 апреля.

Что говорят представители отрасли?



Представители сферы высшего образования к сообщению Министерства образования отнеслась критически, хотя большинство поддерживает необходимость реформировать сферу высшего образования. Профсоюз работников науки и образования, Совет по высшему образованию и Совет ректоров выступили против ликвидации Совета по высшему образованию — этот пункт также включен в сообщение.

Помимо прочего, глава профсоюза Инга Ванага просила остановить рассмотрение сообщения до тех пор, пока отрасль не придет к единому мнению по поводу лишения колледжей статуса вуза. Совет ректоров просил отложить рассмотрение сообщения по ряду причин, в том числе из-за планов ведомства включить в советы университетов внешних экспертов. Однако правительство к ним не прислушалось.

Что говорят политики?



Коалиция поддерживает реформу высшего образования. Единственный вопрос, по которому среди политиков нет единодушия — это доля иностранных студентов в вузах. Их должно быть 15% от всех студентов.

Национальное объединение считает, что это требование не обеспечит качество. Другое дело, если бы эти 15% были студентами из стран Европейского союза или Организации по развитию и экономическому сотрудничеству. Представитель другой стороны консервативного крыла, министр юстиции Янис Борданс (НКП) указал, что реформа позволит отказаться от стереотипов и в качестве примера привел Юридическую высшую школу, которая готовит хорошие кадры для иностранных дипломатических служб, в том числе для стран за пределами Европейского союза. В свою очередь, глава фракции Сейма "Развитие/За!" Даниэлс Павлютс сказал, что его партия выступает за открытую для всего мира систему высшего образования.