Меняется скидка на купленные онлайн билеты на поезд направления Рига-Скулте
Foto: LETA

Система билетов Pasažieru vilciens постепенно интегрируется в единую систему билетов, поэтому с субботы, 14 января, меняется размер скидок на поезда направления Рига-Скулте, сообщает LETA.

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Теперь на сайте и в приложении билеты на рейсы этого маршрута можно будет купить за полную цену, а скидку 10% смогут давать только продавцы электронных билетов, то есть BezRindas.lv и Mobilly. Они будут в виде QR-кода, и купить их можно будет заранее.

Дирекция автотранспорта закончила разработку единой системы билетов и в августе начнется ее введение на региональных автобусных маршрутах. Она уже работает на маршрутах автобусов Рига-Калнгале-Царникава-Кадага, Рига-Адажи-Кадага, Рига-Адажи-Подниеки-Гаркалне и Рига-Адажи-Царникава.

Планируется, что в дальнейшем таким образом билеты можно будет покупать на все автобусы и поезда.

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