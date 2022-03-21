Меняется время работы консультативного телефона о вакцинации от Covid-19

С сегодняшнего дня меняются часы работы консультативного телефона по вопросам вакцинации 8989, сообщила Национальная служба здравоохранения.

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Отныне телефонная линия будет работать по будням с 9:00 до 18:00, по субботам с 9:00 до 16:00, а по воскресеньям будет выходной.

По этому телефону проводится запись на вакцинацию от Covid-19, можно задать вопросы о вакцинации на дому, о самих вакцинах и о действии сертификатов вакцинации.