Меняется время работы консультативного телефона о вакцинации от Covid-19

С сегодняшнего дня меняются часы работы консультативного телефона по вопросам вакцинации 8989, сообщила Национальная служба здравоохранения.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Отныне телефонная линия будет работать по будням с 9:00 до 18:00, по субботам с 9:00 до 16:00, а по воскресеньям будет выходной.
По этому телефону проводится запись на вакцинацию от Covid-19, можно задать вопросы о вакцинации на дому, о самих вакцинах и о действии сертификатов вакцинации.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Читайте также