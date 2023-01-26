Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш заявил о выходе из "Согласия"

За два дня до конгресса партии "Согласие", на котором планируется переизбрать руководство партии, мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш заявил, что принял решение покинуть ее ряды и вплотную заняться созданием новой региональной политической силы.

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"О необходимости создания в Даугавпилсе региональной платформы, которая могла бы объединить людей, способных мыслить в масштабах региона и при этом защищающих интересы Латгалии на уровне государства, я говорил еще весной 2020 года. С тех пор число единомышленников, которые также как и я считают, что правящая в стране элита предвзято относится к нашему региону, игнорирует его интересы и не способна услышать и понять жителей Даугавпилса, Резекне, Краславы, Прейли и других наших городов, выросло многократно. Сегодня пришло то время, когда эти люди должны объединиться в серьезную организацию", — пишет в своем заявлении Андрей Элксниньш.

Результаты выборов в 14-й Сейм наглядно показали, что Социал-демократическая партия "Согласие" более не способна быть такой объединяющей силой. "Изначально заявленные ценности и вектор "Согласия" ушли в небытие, а личные интересы, судя по всему, стали выше интересов представляемой исторически большей части избирателей. В жизни все закономерно — если нет вложений и усилий, то в определенный момент наступает точка невозврата", — считает политик.

"К сожалению, поражение СДП "Согласие" не стало "холодным душем", который заставил бы партию сплотиться и "освежить" базовую идею о необходимости согласия в латвийском обществе. Напротив, лидеры партии не смогли прийти к компромиссу даже друг с другом. В последнее время в партии идет откровенная "грызня" за власть, участники которой не брезгуют никакими методами, начиная от откровенного популизма перед потенциальным избирателем, заканчивая попытками публично "утопить" конкурентов", — заявил А.Элксниньш.

"Я по-прежнему убежден, что для будущего Латвии крайне необходимо создание единой политической нации. Латвия -- наша страна, и мы не можем позволить себе "разбрасываться" людьми. Однако "Согласие" сегодня, вслед за трендом правящих партий, занялось развешиванием ярлыков, определяя "правильных" и "неправильных" как внутри своей команды, так и среди жителей Латвии. Для меня это неприемлемо. Пришло время для создания новой партии. Сначала в Латгалии и моем родном городе Даугавпилсе, в котором традиционно уживались люди разных взглядов. А в дальнейшем, я уверен, мы сумеем найти единомышленников по всей Латвии", — резюмировал мэр Даугавпилса.

В субботу — конгресс "Согласия"

В ноябре, напомним, у руководства "Согласия" возник конфликт с Андреем Элксниньшем. Мэр Даугавпилса в интервью программе Kāpēc на Delfi TV подверг критике руководство "Согласия" за проигрыш на выборах в Сейм, использовав метафору "объевшиеся коты". Кроме того, отвечая на вопрос о принадлежности Крыма, Элксниньш сказал, что на этот вопрос отвечал неоднократно прежде. На просьбу уточнить, что именно он отвечал, Элксниньш сказал: "Крым — в составе Российской Федерации".

На следующий день председатель правления "Согласия" Янис Урбанович призвал Элксниньша определиться с тем, остается ли он в рядах "Согласия".

На прошлой неделе Рижское отделение "Согласия" и фракция "Согласия" в Рижской думе осудили высказывания мэра другого города Латгалии — Резекне — Александра Барташевича. В заявлении рижан говорилось, что во время презентации кандидатов на пост председателя партии Барташевич заявил, что Латвия должна занимать нейтральную позицию в контексте войны в Украине. Согласно этому документу, мэр Резекне предложил называть войну "конфликтом", призвал считаться с возможностью победы России и рекомендовал заручиться гарантиями безопасности от российской стороны.

Авторы документа утверждали, что предложенная Барташевичем позиция неприемлема с моральной точки зрения и полностью противоречит интересами жителей Латвии в целом и русскоязычного населения и жителей Латгалии в целом. В случае избрания Барташевича на пост руководителя партии может привести к расколу и ликвидации партии, говорилось в документе. Члены Рижского отделения отмечают, что категорически осуждают позицию Барташевича по вопросу войны в Украине.

В ответ Александр Барташевич записал видеобращение, в котором подверг резкой критике нынешнее руководство партии, обвинив фракцию "Согласия" в Рижской думе во лжи.

В свлю очередь, Рижское отделение "Согласия" и фракция "Согласия" в Рижской думе заявили, что предлагают выдвинуть в сопредседатели партии трех человек — депутата Европарламента Нила Ушакова и бывших депутатов Сейма Яниса Урбановича и Регину Лочмеле.

Ранее Нил Ушаков давал понять, что не исключает сотрудничество с лидером "Латвии на первом месте" Айнаром Шлесерсом.

Напомним, что в субботу, 28 января, состоится конгресс "Согласия", на котором планируется переизбрать руководство партии.