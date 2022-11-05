Мэр Даугавпилса Элксниньш не собирается претендовать на должность главы "Согласия"

Председатель Даугавпилсской городской думы Андрей Элксниньш заявил в интервью программе Kāpēc на Delfi TV, что не собирается на ближайшем конгрессе "Согласия" выдвигать свою кандидатуру на должность председателя правления или в члены правления партии.

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После провала "Согласия" на выборах в Сейм — политическая сила впервые не смогла преодолеть 5%-й барьер — председатель партии Янис Урбанович заявил, что уходит с этой должности, беря на себя ответственность за произошедшее.

"Я не собираюсь претендовать на должность председателя партии, ни выдвигать свою кандидатуру в члены правления, о чем я неоднократно заявил своим коллегам. Это первое. Второе. Мои личную судьбу решат жители Даугавпилса", — сказал Элксниньш, считающийся одним из самых ярких представителей "Согласия".

При этом мэр Даугавпилса подчеркнул, что остается членом "Согласия".

"Если "Согласие" изменится, если у "Согласия" будет новый сильный талантливый лидер, если у "Согласия" будет новое интересное предложение в отношении повестки дня, если партия убедит в этом жителей Латвии, то будущее у "Согласия" будет. Если этого не будет, то я сомневаюсь, что у "Согласия" будет будущее как таковое", — сказал Элксниньш.

На прямой вопрос, означает ли необходимость в новом сильном лидере, что на эту роль более не должны претендовать Янис Урбанович и Нил Ушаков, Элксниньш высказал личное мнение: должен прийти абсолютно новый человек изнутри партии, который может предложить новое видение, способное получить отклик у избирателей. "Если "Согласие" поедет по старым рельсам, то очевидно результата не будет", — сказал Элксниньш. Назвать имя возможного нового лидера "Согласия" Элксниньш уклонился.

По словам мэра Даугавпилса, конгресс "Согласия" может состояться в конце этого или начале следующего года. И от этих процессов в "Согласии" зависят в том числе, и дальнейшие шаги Элксниньша.

Мэр Даугавпилса, отвечая на прямой вопрос, может ли он в случае, если после конгресса никаких перемен в "Согласии" не произойдет, создать свою партию, иронично сказал, что слухи об этом ходят с 2020 года. Элксниньш подчеркнул, что любые решения будут зависеть от жителей Даугавпилса. "Сейчас они мне говорят — оцени, что происходит в целом в "Согласии", — резюмировал мэр Даугавпилса.

Полное версию интервью с мэром Даугавпилсом Андреем Элксниньшем можно посмотреть здесь.