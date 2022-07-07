Мэр Даугавпилса пришел на празднование Дня независимости Беларуси – комментарий МИДа и Службы госбезопасности и ответ мэра

Во вторник в ресторане Даугавпилсской гостиницы Latgola прошло празднование дня независимости Беларуси. Торжество посетил мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш, сообщили ReTV и интернет-портал “Чайка”.

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Мероприятие началось вечером, и в это время ресторан был закрыт для обычных посетителей — его могли посещать только те, кого пригласили туда сотрудники Генерального консульства Беларуси в Даугавпилсе. Среди гостей оказались мэр Элксниньш, первый вице-мэр Даугавпилса Алексей Васильев, а также предприниматели и другие.

Элксниньш заявил представителям СМИ, что в Даугавпилсе до сих пор официально работает дипломатическое представительство Беларуси, и, несмотря на какие-либо заявления, оно продолжает делать свою работу.

"Как мэр города, я уважаю все структуры, юридические либо частные, которые в нашем городе работают и оказывают для наших жителей определенного рода услуги, в данной ситуации — консульские, и я никак не могу игнорировать, что на территории самоуправления данный субъект существует. Мой визит сюда непосредственно связан с тем, что в Даугавпилсе работает белорусское консульство", — сказал он "Чайке".

Мэр добавил, что "с большой радостью посещает многие мероприятия, организации, события, в первую очередь для того, чтобы заботиться об интересах жителей".

На вопрос журналистов "Чайки" и ReTV о том, не считает ли он неправильным отправляться на мероприятие, которое проводит страна-агрессор, действия которой осуждает правительство Латвии, Элксниньш ответил, что "Не слышал и не читал" ничего такого.

То, что латвийское должностное лицо посещает подобные мероприятия, уже прокомментировали Служба госбезопасности (СГБ) и Министерство иностранных дел Латвии.

В СГБ считают, что в нынешней геополитической ситуации участие латвийских должностных лиц в мероприятиях, которые проводит страна-агрессор Россия и ее ближайшая союзница Беларусь не отвечает интересам латвийской национальной безопасности.

"Такие действия противоречат позиции Латвии, которая осуждает военные преступления России против Украины и ее жителей, а также не способствует единству латвийского народа в сложные времена", — заявили в службе.

В МИДе подчеркнули, что генеральному консульству Беларуси в Даугавпилсе не запрещено проводить торжественные мероприятия.

При этом государственным должностным лицам следует тщательно оценивать необходимость участвовать в них, учитывая нелегитимные выборы авторитарного лидера Беларуси Александра Лукашенко, репрессии против гражданского населения, гибридные нападения на границу Латвии и агрессию России в Украине, объяснила представительница МИДа Солвита Мартинсоне.

Позже мэр обратился к жителям Даугавпилса и всей Латвии на своей странице в facebook:

"Латвийская пресса, в лице даугавпилсского издания Chayka.lv и латвийского телевидения ReTV, фактически обвиняет меня едва ли не в измене родине! Моя встреча с генеральным консулом Республики Беларусь, который пригласил меня как мэра города на празднование Дня независимости своей страны, оценена опрошенными журналистами госчиновниками, как действие, "не отвечающее интересам национальной безопасности страны"", – написал Элксниньш.

Он отметил, что в Даугавпилсе живут сотни граждан Беларуси, тысячи этнических белорусов с гражданством Латвии, а на территории Даугавпилса продолжает работу генеральное консульство Республики Беларусь.

"Оказывается, что к ним нельзя приближаться! Поскольку это вредит национальным интересам. Странно, что ещё не составлен поимённый список всех горожан, которые имеют белорусские или российские корни, а также тех, кто посещал (и продолжает посещать) соседнюю Белоруссию в качестве туриста. По логике, всех этих людей вместе со мной надо немедленно депортировать. В городе, правда, людей не останется, но может в этом и цель?", – пишет мэр.

Элксниньш также поинтересовался, не стоит ли ему поскорее подать в отставку, "пока всех не пересажали".