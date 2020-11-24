Мэр Даугавпилса заявил, что статистика Covid-19 в городе "искусственно раздута"
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По мнению мэра Даугавпилса Игоря Прелатова, статистика Covid-19 в городе "искусственно раздута".

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Комментируя планируемые правительством ограничения для Даугавпилса, он сообщил, что дума поддержала сегодня временное уменьшение скидки на проезд в общественном транспорте для пенсионеров, а другие ограничения в городе вводить пока не планируется.

Министерство здравоохранения, которое предлагает новые ограничения, "могло лучше помочь несколько лет назад, когда закрывались больницы", добавил мэр.

По его мнению, статистика в Даугавпилсе раздувается искусственно — "в день, когда сообщалось о 50 заболевших, из Даугавпилса на самом деле были только четверо".

Прелатов считает, что в число заболевших в городе включаются люди из других самоуправлений, которым делается тест на коронавирус в больнице.

В удаленном режиме в настоящее время учатся 20 классов в 10 школах города. Всего болеют 31 школьник, 23 педагога и десять технических работниках в школах, четыре воспитанника детских садов, 22 педагога и 19 технических работников детских садов.

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