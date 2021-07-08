Мэр и вице-мэр Риги признали отдельные ошибки в размещении столбиков. Но с улиц города столбики не исчезнут

Установка на улицах Риги столбиков, которые призваны замедлить движение, сопровождалась ошибками коммуникации, были и неудачные решения, которые уже исправлены. Город от использования столбиков не откажется, хотя об организации движения на конкретных улицах можно еще дискутировать, сказали сегодня в интервью масс-медиа мэр Риги Мартиньш Стакис (Par!/Progresīvie) и его заместитель Вилнис Кирсис ("Новое Единство").

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В интервью Латвийскому радио Стакис сказал, что в недовольстве жителей столбиками на улице Тербатас повинно отсутствие координации действий. Сначала установили столбики, а только через какое-то время — цветочные горшки, и поэтому у жителей сложилось неправильное представление о необходимости столбиков.

"Например, на улице Базницас, на которой столбики появились в то же время, никаких вопросов у людей не возникло, и там нет никакого ажиотажа", — указал Стакис, признав, что очень важно координировать действия, чтобы у горожан не возникало непонимание.

Мэр Риги пояснил, что столбики, цветочные горшки и дорожные знаки устанавливают разные предприятия — одно торопится это сделать быстрее, другое выполняет работу в последний момент. В результате и у участников движения, и у жителей возникает непонимание. Мартиньш Стакис обещал делать все необходимое, чтобы в будущем такая деятельность стала более согласованной. Однако никакие санкции к Департаменту сообщения Рижской думы, за который отвечает сам мэр, применяться не будут, сказал Стакис.

И мэр Риги Мартиньш Стакис в интервью Латвийскому радио, и Вилнис Кирсис в интервью программе "900 секунд" телеканала LNT признали, что при установке столбиков в Пардаугаве, на перекрестке улиц Алтонавас и Ояра Вациетиса изначально была допущена ошибка. Столбики были размещены так, что это затрудняло поворот двухсоставного автобуса. Однако ошибка уже исправлена — столбики демонтированы и подыскивается иное решение.

Мартиньш Стакис допускает дискуссии об изменениях и иных решениях новой организации движения на улице Бруниниеку. Шоферы Службы неотложной медицинской помощи и частные поставщики товаров уже жаловались на то, что столбики на улице Бруниниеку не дают подъехать к местам назначения. "Можно менять и можно решать. Эту тему мы еще обсудим с оперативными службами. Например, мне оперативные службы указывали на то, что гораздо большая проблема — именно автомобили, которые заполнили улицы. Знаете, все же столбик — это гораздо меньшее препятствие, чем автомашина, которую нельзя просто убрать в сторону, труднее обойти, в отличие от столбиков, которые более гибки", — сказал Стакис.

Мэр Риги напомнил, что любые перемены в городской среды начинаются с острых дискуссий, которые занимают много времени, однако в итоге оказывается, что долгосрочные преимущества важнее краткосрочных трудностей.

Вице-мэр Вилнис Кирсис в интервью "900 секунд" заявил, что столбики устанавливаются для того, чтобы оперативный транспорт мог безопасно передвигаться, столбики способны наклоняться и не повреждают транспортные средства. Кирсис не смог ответить на вопрос, сколько раз столбик можно сложить, чтобы он не утратил свои функциональные особенности. Однако вице-мэр признал, что со временем столбики можно заменять, поскольку стоит это относительно недорого — 28 евро за установку одного столбика.

Для сравнения Кирсис упомянул, что установка одного светофора на перекрестке или пешеходном переходе требует от 50 000 до 100 000 евро, а использование столбиков относительно дешево.

И Стакис, и Кирсис признали, что уборка снега с улиц в зимний период станет из-за столбиков большим вызовом, и нужно найти решение этой ситуации.

Оба должностных лица Рижской думы приводили аргументы в пользу того, что столбики на улицах значительно повышают безопасность и спасают жизни, поэтому от этого решения столица отказываться не будет. Исключение — улица Тербатас, где столбики, как средство организации движения, носят сезонный характер.