Мэр Резекне Александр Барташевич исключен из "Согласия"

Партия "Согласие" приняла решение об исключении из своих рядов мэра Резекне Александра Барташевича. Непосредственно решение приняло обновленное правление "Согласия" — мэра Резекне обвинили в дискредитации партии и нарушении устава.

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Как пояснили в правлении, Бартачевич призывал к бойкоту конгресса партии в социальных сетях, давал ложную информацию о его ходе и о позиции партии по важным вопросам, сообщило агентство LETA.

После провала на выборах в Сейм на конгрессе "Согласия" 28 января были избраны три сопредседателя партии — депутат Европарламента Нил Ушаков, бывший депутат Сейма Регина Лочмеле и депутат Рижской думы Андрис Морозов.

Сопредседатель партии Нил Ушаков заявил агентству LETA, что манера общения Барташевича, непонятное поведение и нежелание участвовать в партийном съезде свидетельствуют о попытках навредить партии, что неприемлемо для политической силы. Решение об исключении Барташевича было принято правлением партии единогласно.

На вопрос, не побудит ли исключение Барташевича из партии покинуть "Согласие" других латгальских политиков, Ушаков ответил, что сейчас у него нет информации об этом.

"Я не знаю, что думают другие, которые сотрудничают с ним", — прокомментировал лидер партии, добавив, что работа Барташевича на посту мэра Резекне также зависит от будущих политических решений, которые в данный момент невозможно предсказать.

Перед конгрессом мэр Резекне Барташевич, который также претендовал на руководство партией, подвергся критике со стороны "рижского" крыла "Согласия" за то, что якобы заявил, что Латвия должна быть нейтральной страной во внешней политике, что противоречит членству в НАТО и ЕС. Сам политик позже заявил, что в заявлении рижского отделения партии дается ложная интерпретация его позиции в отношении Украины.

В результате Барташевич принял решение проигнорировать конгресс и призвал других членов партии также бойкотировать съезд партии. После конгресса мэр Резекне поставил под сомнение законность решений последнего съезда партии "Согласие".

Под призывом Барташевича бойкотировать конгресс "Согласия" подписались председатель Резекненской районной организации партии Екатерина Иванова и глава Лудзенской районной организации Евгения Куща.

Исключение Александра Барташевича означает, что "Согласия" теряет свой так называемый "бастион власти" в Латгалии. Еще до конгресса мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш объявил о выходе из "Согласия" и создании региональной политической силы.

По итогам внеочередных выборов в Рижскую думу в 2020 году "Согласие", значительно уменьшив представительство, осталось в столице в оппозиции — после десятилетнего пребывания у власти в городе.