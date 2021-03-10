Мэр Резекне призвал обеспечить город вакциной "Спутник V"
Foto: LETA

В Резекне для создания крупного центра вакцинации от "Covid-19" рассматриваются несколько объектов, сообщил агентству LETA мэр города Александр Барташевич.

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В первую очередь в качестве возможного места массовой вакцинации рассматривается больница, однако есть и другие варианты — дневной центр пенсионеров, олимпийский центр и посольство Латгале Gors. Все эти объекты позволяют обеспечить удобное разделение потоков посетителей. Вчера с представителями этих учреждений было проведено собрание для обсуждения возможностей создания центра вакцинации.

Барташевич сообщил, что государство не обещало самоуправлению какой-либо финансовой поддержки для создания центров, но самоуправление и не намерено требовать ее за использование помещений. В то же время государство предоставит доплаты врачам, которые будут проводить вакцинацию.

Резекненская дума ранее призвала министра здравоохранения Даниэля Павлютса рассмотреть возможность обеспечения населения российской вакциной "Спутник V". Барташевич считает, что это повысит интерес горожан к вакцинации.

"Это не означает, что мы пытаемся каким-то образом агитировать, но такова реальная ситуация", — сказал он.

Мэр убежден, что жителям нужно дать возможность выбирать, какой вакциной от "Covid-19" прививаться, и это повысит интерес к вакцинации. По данным самоуправления, на сегодняшний день на сайте manavakcina.lv на вакцинацию записались всего 350 жителей Резекне.

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Source

rus.DELFI.lv LETA

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rus.DELFI.lv LETA

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"Спутник V" Gors (Latgales vēstniecība) Александр Барташевич Даниэл Павлютс Резекне
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