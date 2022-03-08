Мэр Риги допускает необходимость второго центра помощи беженцам

С понедельника в Риге работает единый центр помощи беженцам из Украины. На сегодняшний день центр принял более 600 человек, всего за помощью обратились более 800 человек. На пресс-конференции о работе центра Мэр Риги Мартиньш Стакис упомянул о возможной необходимости создать второй центр для украинских беженцев. Директор Департамента благосостояния Рижской думы Ирены Кондрате считает, что пока что нет оснований думать, что центру не хватает мощности.

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"Мы видим, что уже и другие самоуправления отправляют украинских жителей в рижский центр — так быть не должно, мы призываем остальные самоуправления также открывать центры помощи беженцам, и не отправлять людей в Ригу через всю страну", — заявил мэр Риги. Он добавил, что мощность центра нужно увеличивать, так как поток беженцев, скорее всего, будет только увеличиваться. "Это только начало, простите меня за пессимизм", – сказал мэр.

По словам представителей центра, каждый день к работе приступают новые волонтеры. Сейчас в центре есть доброволец, готовый в первые дни готовить еду для беженцев. С четверга этим займутся несколько предприятий — питание будет оплачиваться совместно с платформой Ziedot.lv, то есть жители смогут пожертвовать на это деньги, рассказал мэр Риги.

"Центр открылся через десять дней после начала военных действий в Украине, и оперативно справляется с хозяйственными сложностями, — заявила вице-мэр Риги Линда Озола на вопрос о том, почему в первый день работы в центре не хватало мыла и бумажных полотенец.

Сейчас идет работа над системой электронной очереди — чтобы занять место на получение услуги центра можно было заранее и удаленно, сообщила Озола.

Во время брифинга также затронули вопрос о школах, в которых будут учиться украинские дети. На данный момент наибольший интерес родителей — к украинской школе. Сейчас там есть 90 свободных мест и уже получено более 80 заявок. "Придется открывать дополнительные классы или перенаправлять семьи в другие рижские школы", — сказал мэр Стакис.