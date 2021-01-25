Мэр Риги готов привиться в прямом эфире, чтобы вдохновить других

Рижское самоуправление и Минздрав уже обсуждают проведение образовательной кампании, призванной популяризировать вакцинацию, чтобы Рига быстрее вернулась к нормальной жизни. Мэр Мартиньш Стакис готов привиться в прямом эфире, чтобы подать другим пример.

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"Я, конечно, дождусь своей очереди, и мне очень важно, чтобы сначала моя мама получила вакцину — чем быстрее, тем лучше. Но я готов хоть сегодня, хоть в прямом эфире, если это поможет другим понять, что вакцина — это наш самый лучший шанс быстро закончить эпидемию", — цитирует портал Rus.lsm его ответ "Латвийскому радио 4".

Радиостанция подняла вопрос о том, как убедить скептиков в необходимости вакцинироваться. В качестве примера приводится борьба США с полиомиелитом 60 лет назад.

Несмотря на уже разработанную к тому времени эффективную вакцину, кампания по всеобщей вакцинации населения успехов не давала. Ровно до тех пор, пока прививку в прямом эфире популярнейшего шоу Эда Саливана не сделал сам Элвис Пресли.

Всего через 6 месяцев после этой публичной акции показатели вакцинации среди американской молодежи взлетели до 80%.

Анда Чакша, зампредседателя комиссии Сейма по труду и социальным делам и бывший министр здравоохранения, считает, что вакцинироваться в первых рядах должны как члены правительства, так и другие узнаваемые личности. Они должны публично рассказывать, как чувствовали себя во время вакцинации и после нее.

"Мнение врачей работает, но оно не работает на все общество. Президента, премьер-министра, министров должны вакцинировать, как пример", — подчеркнула она.