Мэр Риги — иной, а коалиция та же самая? От "Прогрессивных" ждут извинений; Кирсис готов стать мэром

Три политические силы, входящие в правящую коалицию в Рижской думе — "Новое Единство", Национальное объединение/Латвийское объединение регионов (ЛОР) и "Код Риге" (бывшие "Консервативные") — дали понять, что готовы и в дальнейшем работать во власти вместе. Трио также приглашает на переговоры четвертого нынешнего партнера — "Прогрессивных"/Par!. Вице-мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство") дал понять: условие вхождения в новую коалицию той же конфигурации — извинения "Прогрессивных" за нелицеприятные высказывания в адрес коллег. Сам Кирсис готов стать мэром Риги.

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В понедельник, 3 июля, ранним утром мэр Риги Мартиньш Стакис (беспартийный, но состоит во фракции "Прогрессивных"/Par!) объявил, что решил уйти в отставку. Стакис признал, что как председатель Рижской думы утратил поддержку большинства депутатов самоуправления. В своем заявлении он обвинил своих заместителей Вилниса Кирсиса ("Новое Единство"), Эдвардса Ратниекса (Нацобъединение/Латвийское объединение регионов) и Линду Озолу ("Код Риге", бывшие "Консервативные") в том, что они за его спиной начали формировать иную правящую коалицию.

В 12.00 все три вице-мэра Риги, обвиненные Стакисом, созвали в ответ пресс-конференцию. Из слов всех трех замов Стакиса пока следует, что они готовы сохранить правящую коалицию нынешнего состава ("Прогрессивные"/Par!, "Новое Единство", Нацобъединение/ЛОР и "Код Риге"). Но уже без Мартиньша Стакиса в статусе мэра.

Также вся тройка (как, кстати, ранее и сам Стакис) подчеркивает, что нужно договариваться: объявление внеочередных выборов в Рижскую думу из-за неспособности политиков создать коалицию станет наихудшим сценарием.

"Новое Единство" особо настаивает на извинениях

На прошлой неделе, напомним, отношения между двумя коалиционными силами в Рижской думе — "Прогрессивными"/Par! и "Новым Единством" — достигли точки кипения. Спорили о том, как правильно расследовать возможные нарушения в деятельности Департамента сообщения Рижской думы. Дело дошло до того, что глава фракции "Прогрессивных"/Par! в Рижской думе Мартиньш Коссович, во-первых, обвинил "Новое Единство" в том, что оно покрывает разбазаривание 7 млн евро, а — лично Вилниса Кирсиса и депутата Рижской думы Олафа Пулкса (оба — "Новое Единство") в оказании давления.

"Все настойчивее звучат призывы разделить экономику города на контролируемые партиями "феодальные владения" и положить конец почти трехлетнему "эксперименту" справедливого управления. Это происходит при поддержке дорожных и строительных картелей и игорного лобби", — еще и такое обвинение в адрес коалиционных партнеров бросил Стакис в своем утреннем заявлении, объясняя, почему он перестал устраивать коллег как мэр.

Вице-мэр Вилнис Кирсис заявил, что подобные обвинения не имеют под собой основания. И дал понять: нынешний состав коалиции Рижской думы он считает оптимальным, однако "Прогрессивные"/Par! должны взять свои слова обратно. Коалиционные партнеры будут ждать извинений до вторника, 4 июля.

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В свою очередь, председатель фракции "Нового Единства" Олаф Пулкс отказался подробно комментировать, какие действия могут быть предприняты, если "Прогрессивные"/Par! встанут в позу и откажутся от сотрудничества на предложенных условиях. Но известно, что достигнута договоренность: если такое случится, то якобы кандидатом в мэры от всех трех коалиционных партий может стать именно Вилнис Кирсис.

В оппозиции в Рижской думе — "Согласие", "Честь служить Риге", Русский союз Латвии и Latvijas attīstībai. Все за исключением Latvijas attīstībai для нынешней коалиции Рижской думы обнесены "красными линиями": за эти политические силы голосуют русскоязычные граждане, а "Согласие" и "Честь служить Риге" были у власти в столице в предыдущие годы. Разваливающаяся сейчас "коалиция перемен" Рижской думы пришла к власти на волне критики бывшего мэра столицы Нила Ушакова ("Согласие"). Тяжелое общее прошлое и идеологические разногласия сужают для политиков маневр при создании новой коалиции в Рижской думе.

Нацобъединение/ЛОР: актуализация "национальных языковых вопросов"

В свою очередь, вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс (Нацобъединение/ЛОР) повернул критику в адрес уходящего мэра Мартиньша Стакиса в русло межэтнической проблематики. "Он выбрал уйти, а не решать проблемы", — сказал Ратниекс о Стакисе, добавив: "Он всех обвиняет, кроме двух фракций — "Прогрессивных"/Par! и Русского союза Латвии!".

Далее Ратниекс, упрекнув фактически мэра за неофициальное сотрудничество с РСЛ, перечислил, что при Стакисе не решались именно "национальные и языковые вопросы": не переименовывались улицы, носящие имена российских и советских деятелей, недостаточно сил вкладывалось в осуществление перевода образования полностью на латышский язык обучения.

Ратниекс четко дал понять, что для Нацобъединения неприемлемо какое-либо сотрудничество в Рижской думе с оппозиционными "Согласием" или РСЛ. Также, по мнению вице-мэра от Нацобъединения, нельзя допускать проведения досрочных выборов: ведь это может позволить увеличить свое представительство в Рижской думе тем политическим силам, за которые голосуют русскоязычные избиратели.

Позиция Нацобъединения/ЛОР, озвученная Ратниексом, подтверждает версию, что смена коалиции в Рижской думе связана и в переговорами о расширении правительственной коалиции. Напомним, что Новое Единство" ведет переговоры о вхождении в Кабинет министров с "Прогрессивными", которые на правительственном уровне являются неприемлемым партнером для Нацобъединения. По неофициальной информации, распад коалиции в Рижской думе может дать Нацобъединению некие бонусы на переговорах, в том числе, и о правительственной коалиции.

"Код Риге": не допустить внеочередных выборов

По мнению еще одного вице-мэра Риги — Линды Озолы — никто не интриговал за спиной Мартиньша Стакиса специально, коалиционые партнеры хотели, как лучше, действовали в интересах рижан.

Озола, как и ее коллеги Кирсис и Ратниекса, подтвердила, что считает нынешний состав "коалиции партий, ориентированных на государственные интересы" идеальным. И заявила, что доведение ситуации до роспуска Рижской думы и проведения внеочередных выборов — это деструктивный сценарий.

"Код Риге" — это фракция в Рижской думе, в которых состоят депутаты, избранные по списку "Консервативных". После провала "Консервативных" на выборах в 14-й Сейм эти депутаты покинули партию и отправились в самостоятельное плавание. В случае реализации сценария с досрочными выборами у этих депутатов шанс быть избранными есть только, если они присоединятся к какой-либо другой политической силе с высокими шансами преодолеть 5%-й барьер.