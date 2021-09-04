Мэр Риги Мартиньш Стакис заплатит штраф

Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) применило административный штраф в размере 70 евро к бывшему депутату Сейма, председателю Рижской думы Мартиньшу Стакису (Par!/Прогрессивные).

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17 сентября 2019 года, когда Стакис еще занимал должность депутата Сейма, принадлежащее нынешнему градоначальнику предприятие Innocent PRO заключило договор о публичной закупке с заказчиком SIA Austrumlatvijas koncertzāle. Предмет договора — приобретение кофе и чая на общую сумму в 2626 евро.

Закон "О предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных" предусматривает запрет депутатам Сейма быть участниками коммерческих сообществ, заключающих договоры публичных закупок.