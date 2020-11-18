Мэр Риги призывает продолжать перемены, начатые 102 года назад
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102 года назад люди решили, что пришло время для перемен, и основали Латвийское государство, и сегодня жители страны являются продолжателями этих перемен, заявил на торжественном заседании Рижской думы в честь годовщины основания государства, которое проходило удаленно, председатель Рижской думы Мартиньш Стакис (Р/За!/Про).

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Он подчеркнул, что в этом году Рига празднует 18 ноября в то время, когда происходят и глобальные, и локальные изменения. Горожане выбрали депутатов нового созыва, которые шли на выборы именно с этой установкой - о необходимости перемен в городе, где 102 года назад было основано государство.

"Но мы, 60 депутатов, не сможем ничего добиться без участия и поддержки общественности. Поэтому мы приступили к созданию общественно-консультативного совета - это будет платформа, где участвовать в принятии наиболее важных решений сможет и общественность", - сказал мэр.

Стакис выразил благодарность латвийским героям и борцам за свободу, а также всем рижанам, которые сегодня продолжают способствовать переменам к лучшему в городе и стране.

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