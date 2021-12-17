Мэр Риги Стакис: "Два миллиона евро — это четыре дня с очень сильным снегом или новый детский сад"

Необходимо выбирать, следует расходовать средства на вывоз снега из города или на строительство детских садов и ремонт улиц, заявил мэр столицы Мартиньш Стакис (Par! Прогрессивные) сегодня на внеочередном заседании Рижской думы, на котором рассматривался вопрос о его отставке.

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Когда в городе наблюдается умеренный снегопад, содержание улиц обходится муниципалитету в 150 000 евро в день. В "оранжевом" режиме, как было несколько дней подряд, это уже 300 000 евро в день, а в "красном" с учетом вывоза снега — уже полмиллиона евро в день.

Для сравнения Стакис упомянул открытие в январе двух детских садов, на каждый из которых потребовалось два миллиона евро. Два миллиона — это четыре дня с очень сильным снегопадом или новый детский сад, сказал мэр Риги.

Он призвал оппозиционных депутатов решить, хотят ли они тратить больше денег на уборку снега, отказавшись от ремонта улиц и детских садов.

Стакис подчеркнул, что во время недавних снегопадов жизнь в Риге не прекращалась, как происходит во многих городах мира, — люди продолжали ходить на работу, а дети — в школу.

"Мы видим, что жизнь в городе не прекращается даже тогда, когда самолеты сходят со взлетно-посадочной полосы и приходится закрывать летное поле. Даже в таких погодных условиях в Риге работало более 60 единиц уборочной техники, и жизнь в городе продолжалась", — сказал мэр.

Из города вывезено более 3 000 партий снега — это самая дорогая статья с точки зрения затрат, поэтому самоуправление внимательно оценивает, сколько снега нужно вывезти, а какому количеству позволить растаять. В этом году впервые в городе проводится систематическая уборка не только центральных улиц, но и улиц третьей категории.

Общие затраты на обработку улиц противоскользящими материалами, вывоз снега, чистку, мелкий ремонт, обслуживание остановок, зимнее дежурство, обслуживание дренажных систем этой зимой скоро достигнут двух миллионов евро, сообщил Стакис.

Он указал, что плохая ситуация с уборкой улиц и тротуаров связана с очень сильным снегопадом, за которым последовало потепление, в результате чего образовалась наледь.

Это произошло по всему городу за считанные минуты. "К таким экстремальным погодным условиям подготовиться по сути нельзя", — сказал Стакис.

Он добавил, что полиция и Рижская административная инспекция составили почти 400 административных актов и дел об административных правонарушениях за ненадлежащую уборку тротуаров.

Мэр также добавил, что договоры о содержании уличной инфраструктуры когда-то заключили "Согласие" и "Честь служить Риге". В случае необходимости муниципалитет расторгнет эти соглашения.

Как сообщалось, в пятницу было созвано инициированное оппозицией внеочередное заседание Рижской думы, на котором рассматривались два вопроса — об отставке Стакиса и заместителя мэра Вилниса Кирсиса за недостаточно качественную работу по обеспечению очистки улиц Риги от снега. На заседании и Стакис, и Кирсис выдержали голосовании о доверии.