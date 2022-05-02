Мэр Риги: в условиях роста цен надо дать жителям возможность постепенно и без пени возвращать долги
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В условиях рост цен на коммунальные услугу нужно изыскать возможность для жителей оплачивать долги постепенно и не внося пени, заявил сегодня в эфире "Утренней панорамы" Латвийского телевидения мэр Риги Мартиньш Стакис.

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По словам политика, в условиях роста цен на энергоресурсы и увеличения коммунальных платежей можно ожидать, что существенно возрастет долги. У самоуправления есть только два решения, которые можно предложить населению. Одно из них — оказание поддержки в виде выплаты жилищного пособия.

Второй вариант — предложить жителям возможность погашать долги в течение более длительного периода времени, не подвергаясь штрафным санкциям. Стакис признал, что общества капитала самоуправлений (вероятно, поставляющие коммунальные услуги населению-Ред) не заинтересованы в таком решения, но иного выхода — нет. Такой механизм должен быть разработан в течение лета.

Говоря о других, актуальных для Рижской думы вопросах, Стакис сообщил, что самоуправление готовит обращение в Конституционный суд в связи с приостановкой территориальной планировки Риги Министерством охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM). В переговорах с самим министерством прогресса пока нет.

В свою очередь, приостановленного строительство Саркандаугавского путепровода возобновится в ближайшие дни, подсчитал мэр. Стакис сказал, что понимает, что цены на строительство растут, но со стороны самих строителей наблюдается попытка давить на Рижскую думу, а не конструтивно анализировать позиции повышения цен, чтобы договориться о компенсациях.

В то же время Стакис признал, что от некоторых проектов, запланированных Рижским самоуправлением, возможно, придется отказаться, так как сложилась ситуация, что на некоторые конкурсы заявки от претендентов уже не поступают.

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