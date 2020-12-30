Мэр Юрмалы Гатис Трукснис заразился коронавирусом
Foto: LETA

Мэр Юрмалы Гатис Трукснис заразился коронавирусом, сообщает Латвийское радио.

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Как сообщили в городской думе, заболевший Трукснис не участвовал в рабочих собраниях. Вице-мэр Никита Никикифоров не захотел раскрывать, значится ли он в числе заболевших, но при этом заверил, что не посещал совет и не подвергал коллег риску заражения.

"У него были симптомы заболевания незадолго до рождественских праздников. Соответственно, он не посещал рабочие встречи с симптомами болезни", — рассказала представитель думы Зане Лейте.

В думе установили личности тех, кто контактировал с мэром, но информации о других заболевших нет.

Оппозиция подозревает, что мэр уже знал о заражении, когда лично присутствовал на собрании городского совета 21 декабря и вел внеочередное заседание 22 декабря, на котором присутствовали многие депутаты.

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