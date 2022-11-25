Мэр Юрмалы Трукснис ушел с должности; он признан виновным по делу о "липовой" командировке
Foto: LETA

В пятницу, 25 ноября, Департамент по уголовным делам Верховного суда оставил в силе и без изменений приговор Рижского окружного суда, признавшего мэра Юрмалы Гатиса Труксниса (Союз "зеленых" крестьян/Латвийская Зеленая партия) виновным в служебном подлоге в связи с командировкой. Спустя полчаса стало известно, что в связи с приговором Трукснис сложил с себя полномочия главы Юрмальской думы — об этом сообщило агентство LETA.

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Председателем Юрмальской думы может быть, по информации LETA, назначена нынешний вице-мэр Рита Спроге (Союз зеленых и крестьян/Латвийская зеленая партия).

В связи с решением Департамента по уголовным делам Верховного суда виновным в служебном подлоге был признан не только Трукснис, но и руководитель его бюро Ингрида Вилкарсе. Трукснис оштрафован на 5000 евро, а Вилкарсе — на 2500 евро.

Апелляционный суд установил, что в приказе содержались ложные сведения о том, что председатель Юрмальской городской думы отправится в командировку в Даугавпилс.

Согласно обвинению, должностное лицо, чтобы скрыть свое необоснованное отсутствие на работе, договорилось с другим лицом о том, что будет составлен приказ о командировке, в котором будут зафиксированы недостоверные сведения, и что этот документ будет использован как оправдание отсутствия чиновника на работе.

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