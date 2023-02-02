Мэра Резекне Барташевича исключат из "Согласия"

Мэр Резекне Александр Барташевич будет исключен из партии "Согласие", заявила в интервью передаче "Утренняя панорама" на телеканале LTV сопредседатель партии Регина Лочмеле.

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Решение приняло правление партии и ее сопредседатели, поскольку Барташевич негативно высказывался о партии и тем самым ее дискредитировал.

"Исключение Барташевича — вопрос только времени", — объяснила политик.

По словам Лочмеле, в соцсетях он писал о "Согласии" неправду.

"Говорить, что на конгрессе не говорилось о причинах поражения на выборах в Сейм или о помощи людям в кризисной ситуации — абсолютная ложь", — подчеркнула она.

Барташевич призывал игнорировать конгресс "Согласия", который прошел на прошлой неделе. Призыв также подписала руководитель партийной организации Резекненского края Екатерина Иванова и руководитель организации Лудзенского края Евгения Куща. Однако его не поддержали даже сопартийцы в Резекне и в Лудзе, и при этом партия получила новые заявки о вступлении. Теперь руководство партии будет звонить каждому ее члену и выслушивать их видение ситуации.

Если Барташевич будет исключен из партии, "Согласеие" потеряет свой последний оплот власти, потому что о выходе из партии и основании новой политической силы на прошлой неделе заявил мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш. Осенью на выборах "Согласие" не смогло попасть в Сейм, а еще до этого утратило власть в Рижской думе.

На прошлой неделе прошел конгресс "Согласия", где были выбраны три сопредседателя: Нил Ушаков, экс-депутат Сейма Регина Лочмеле и депутат Рижской думы Андрис Морозовс. Было выбрано также правление партии, в которое Барташевич не вошел.