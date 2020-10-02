Мэром Риги избран Мартиньш Стакис
Foto: LETA

Сегодня новый созыв Рижской думы избрал мэром Риги Мартиньша Стакиса (Р/За!/Про), передает LETA.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

За Стакиса проголосовали 46 депутатов, против 11, но никто не воздержался. Стакиса на должности мэра поддержала и часть оппозиции, а не только коалиция.

Стакис стал 11-м мэром Риги с момента восстановления независимости Латвии в 1990 году.

В новой коалиции Рижской думы состоят Развитие/За!/Прогрессивные (Р/За!/Про), “Новое Единство”, Национальное объединение/Объединение латвийских регионов (NA/LRA) и Новая консервативная партия (НКП). В оппозиции - “Согласие”, “Честь служить Риге” и Русский союз Латвии.

Развитие/За!/Прогрессивные будут руководить комитетом по делам финансов и администрации, комитетом образования, культуры и спорта, комитетом среды и жилья и комитетом по социальным вопросам. “Новое Единство” взяло на себя комитет по развитию города и комитет по делам сообщения и транспорта. Национальное объединение/Объединение латвийских регионов будет отвечать за комитет городского имущества, а Новая консервативная партия за комитет безопасности, порядка и предотвращению коррупции.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

47

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Национальное объединение Честь служить Риге Новая консервативная партия "Новое Единство" Русский союз Латвии Мартиньш Стакис "Согласие" Рижская дума
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Проветрить голову: проводим выходные в Вентспилсе
Взгляд в прошлое: от кассового аппарата до мобильных платежных терминалов
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя
Неделя вместе с 'Wolt': выбор Агнесе Зелтини
Топ блюд Лауры Икауниеце, которые можно заказать в Wolt
В ходе учений проверили готовность служб к ликвидации последствий загрязнения в порту
Читмил без обмана. Опыт фитнес-тренера Ребекки Габране
Вентспилс как пункт назначения для культурного туризма