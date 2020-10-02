Мэром Риги избран Мартиньш Стакис

Сегодня новый созыв Рижской думы избрал мэром Риги Мартиньша Стакиса (Р/За!/Про), передает LETA.

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За Стакиса проголосовали 46 депутатов, против 11, но никто не воздержался. Стакиса на должности мэра поддержала и часть оппозиции, а не только коалиция.

Стакис стал 11-м мэром Риги с момента восстановления независимости Латвии в 1990 году.

В новой коалиции Рижской думы состоят Развитие/За!/Прогрессивные (Р/За!/Про), “Новое Единство”, Национальное объединение/Объединение латвийских регионов (NA/LRA) и Новая консервативная партия (НКП). В оппозиции - “Согласие”, “Честь служить Риге” и Русский союз Латвии.

Развитие/За!/Прогрессивные будут руководить комитетом по делам финансов и администрации, комитетом образования, культуры и спорта, комитетом среды и жилья и комитетом по социальным вопросам. “Новое Единство” взяло на себя комитет по развитию города и комитет по делам сообщения и транспорта. Национальное объединение/Объединение латвийских регионов будет отвечать за комитет городского имущества, а Новая консервативная партия за комитет безопасности, порядка и предотвращению коррупции.