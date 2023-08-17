Мэром Риги стал Вилнис Кирсис

Пост мэра Риги займет политик партийного объединения "Новое Единство" Вилнис Кирсис.

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Против Кирсиса голосовали депутаты партий "Согласие", "Прогрессивные" и Русского союза Латвии. Один бюллетень был признан недействительным, а девять депутатов думы не участвовали в заседании.

После избрания Кирсис поблагодарил и тех, кто его поддержал, и оппонентов за критику. Новый мэр призвал всех депутатов внести свою лепту в развитие Риги.

"У нас могут быть разные мнения, но давайте уважать друг друга и говорить друг с другом", - сказал Кирсис.

Как сообщалось, после отставки прежнего мэра Мартиньша Стакиса ("За/Прогрессивные") коалиция Рижской думы распалась из-за ухудшения отношений между двумя коалиционными партиями - "Новым Единством" и

"Прогрессивными".

Новую коалицию без "Прогрессивных" сформировали "Новое Единство", Национальное объединение/Латвийское объединение регионов, блок "Код для Риги", партии "Честь служить Риге" и "Для развития Латвии", а также несколько независимых депутатов и бывшие партнеры "Прогрессивных" по движению "За".

"Новое Единство" будет руководить тремя комитетами, а остальным партнерам достанется по одному. Структура руководства Рижской думы при новой коалиции будет меньше, так как у мэра будет два заместителя вместо прежних трех.

Новая коалиция также договорилась о принципах сотрудничества, обязуясь обеспечить компетентное управление в столице, преодолеть разрыв между самоуправлением и обществом, решать экономические, хозяйственные и социальные вопросы.

Обращаясь к депутатам думы, Кирсис подчеркнул, что его система ценностей остается неизменной - нулевая терпимость к коррупции и ответственность за свои слова и поступки.

Говоря о приоритетах своей работы, новый мэр подчеркнул, что важнейшими задачами является улучшение уличной инфраструктуры, завершение крупных строительных проектов и реализация новых.

Также важной задачей является содействие строительству нового жилья, поскольку именно из-за отсутствия современного жилья население Риги в последние годы сократилось. Еще одним важным направлением деятельности будут инвестиции и образование.

Вилнис Кирсис родился в 1980 году, окончил Латвийский университет, получив степень магистра экономики.

В 2011 году баллотировался в 11-й Сейм по списку Партии реформ Затлерса и стал парламентским секретарем Министерства экономики, а в 2013 году временно исполнял обязанности депутата вместо Вячеслава Домбровского, который занимал должность министра образования и науки.

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В 2014 году Кирсис баллотировался на выборах в 12-й Сейм по списку "Единства" и был избран, но в 2017 году сложил полномочия в связи с избранием в Рижскую думу.

В 2020 году после роспуска Рижской думы Кирсис стал советником министра иностранных дел по экономическим и энергетическим вопросам, а позже вновь баллотировался в думу на внеочередных выборах по списку "Нового Единства" и был избран вице-мэром.