Мероприятия 16 марта и 9 мая: глава полиции самоуправления Риги не видит особых рисков безопасности

Начальник Рижской муниципальной полиции Юрис Лукасс не видит особых рисков для безопасности в связи с предстоящими мероприятиями 16 марта и 9 мая в Риге.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

На ежегодном отчетном собрании полиции самоуправления он заявил, что полиция готова обеспечить безопасность людей и общественный порядок на этих мероприятиях, если они состоятся, и это будет сделано на том же высоком уровне, как и в предыдущие годы.

Он добавил, что особых рисков для общественного порядка и безопасности на данный момент не видит.

Как сообщалось, лимбажское отделение общества Daugavas Vanagi Latvijā планирует 16 марта провести шествие от рижской церкви Св. Иоанна до памятника Свободы. Шествие состоится с 11:00 до 13:00, в нем примут участие около 100 человек. В свою очередь с 9:45 до 11:00 общество "Латвийский антинацистский комитет" на улице Скарню возле церкви Св. Петра планирует провести собрание "против оправдания преступлений Waffen SS"", в котором примут участие 70 человек.

Столичное самоуправление еще рассматривает заявки и консультируется с правоохранительными органами и силовыми структурами.

В прошлом году мероприятия в день легионеров не состоялись из-за эпидемиологической ситуации.