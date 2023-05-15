Мероприятия Ночи музеев посетили более 203 000 человек

В субботу, 13 мая, более 244 латвийских музеев и других учреждений в девятнадцатый раз приняли участие в международной акции "Ночь музеев", собрав более 203 000 посетителей по всей Латвии.

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Как сообщила начальник отдела по связям с общественностью Министерства культуры Лита Кокале, самым популярным музеем в Латвии в Ночь музеев был Военный музей, который посетили 14 608 человек.

Как рассказала заместитель начальника отдела архивов, библиотек и музеев департамента культурной политики Министерства культуры Дайна Ратниеце, во всех государственных, муниципальных, аккредитованных частных музеях и других локациях, участвовавших в акции совместно с каким-либо музеем, зарегистрировано 202 984 посещений.

Эта цифра относится только к музеям, но люди посещали и другие учреждения - президентский замок, здание Сейма.

Темой Ночи музеев в этом году стало творчество как созидание, обновление, улучшение жизни и преобразование вещей, а также открытие и приобретение навыков.

Как и в предыдущие годы до пандемии, среди регионов в Ночи музеев наиболее активно участвовала Видземе.

В 2020 году Ночь музеев была отменена в целях ограничения распространения Covid-19, а в 2021 проходила в основном онлайн.