Мэры Латгале просят министра не вводить ограничения на передвижение по стране
Foto: Valsts policija

Руководители самоуправлений Латгале в понедельник призвали министра здравоохранения Илзе Винькеле не вводить ограничения на передвижение для сокращения распространения Covid-19.

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В Резекненской думе сообщили, что ее председатель Александр Барташевич сегодня принял участие в удаленном совещании с Винькеле, представителями Госполиции и других самоуправлений для обсуждения распространения Covid-19 в Латгале. Барташевич и ряд других председателей самоуправлений Латгале высказали мнение, что не стоит рассматривать ограничения на передвижение. По их словам, нужно продолжать контроль уже введенных мер для сдерживания пандемии.

В Резекненской думе сообщили, что четыре работника ее администрации заболели Covid-19. Работа органов самоуправления организуется удаленно для предотвращения дальнейшего распространения болезни.

Также на сегодняшний день из-за Covid-19 не могут работать 35 медиков Резекненской больницы, которые заражены сами или являются контактными лицами заболевших.

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Работа Александр Барташевич Илзе Винькеле
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