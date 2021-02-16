Места для больных Covid-19 заполнены на 66%

Из коек, отведенных в больницах Латвии для больных коронавирусом, сейчас заполнены 66%, сообщила LETA после совместного заседания Совета по кризисному управлению Центра медицины катастроф Службы неотложной медицинской помощи.

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В обобщенных данных не учтена Детская клиническая университетская больница, где также есть отведенные для больных коронавирусом койки. Учитывались данные по 17 больницам. В девяти из них заполненность достигает и превышает 75%.

Самая критическая ситуация — в Добельской больнице, где заполненность достигла 106%, и в больнице Балви и Гулбене, где заняты все места. В Елгавской больнице заполнено 92% коек. 11% свободных мест в Юрмальской больнице, 17% — в Лудзенском медицинском центре.

В Видземской больнице заполнено 84% мест, Резекненской — 79%, Екабпилсской — 75%, в больнице имени Страдиня — 79%.

В больнице Айзкраукле занята только пятая часть коек — но там было принято решение все койки отдать пациентам с коронавирусом. То же самое было сделано в больнице Бауски и Первой городской больнице Риги, а в больнице Лудзы больным с Covid-19 отвели половину коек.

Данные Центра медицины катастроф говорят о том, что в течение недели в больницах стало на 1% меньше мест, отведенных для пациентов с коронавирусом. В прошлый понедельник их было 1308, в этот понедельник — 1296. Для тяжелых пациентов отведено 174 места (неделю назад — 175).

По данным на вторник в больницах Латвии лечение проходят 917 пациентов с Covid-19, по данным на понедельник их было 939. За сутки госпитализировано 88 человек, в воскресенье было 52 госпитализированных, а в субботу 44, и это было наименьшее суточное количество с 29 ноября прошлого года.