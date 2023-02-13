Местами в Курземе и Видземе обледенели дороги

В понедельник утром, 13 февраля местами в Курземе и Видземе осложнено передвижение по главным и региональным автодорогам, предупреждают Latvijas valsts ceļi.

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Затруднено движение на участке Вангажи-Виреши Видземского шоссе, от Мурьяни до Сталбе на Валмиерском шоссе, на участке Калвене-Лиепая Лиепайского шоссе, а также по дороге Лиепая-Руцава.

Что касается региональных дорог, то особую осторожность необходимо соблюдать, передвигаясь в окрестностях Цесиса, Кулдиги, Лиепаи и Валки.

Скользкие дороги обрабатывают противоскользящими материалами. На дороги выведена 31 единица спецтехники.