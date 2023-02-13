Местами в Курземе и Видземе обледенели дороги
Foto: LETA

В понедельник утром, 13 февраля местами в Курземе и Видземе осложнено передвижение по главным и региональным автодорогам, предупреждают Latvijas valsts ceļi.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Затруднено движение на участке Вангажи-Виреши Видземского шоссе, от Мурьяни до Сталбе на Валмиерском шоссе, на участке Калвене-Лиепая Лиепайского шоссе, а также по дороге Лиепая-Руцава.

Что касается региональных дорог, то особую осторожность необходимо соблюдать, передвигаясь в окрестностях Цесиса, Кулдиги, Лиепаи и Валки.

Скользкие дороги обрабатывают противоскользящими материалами. На дороги выведена 31 единица спецтехники.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
История Кристы. Человек-оркестр или программистка на высоких оборотах
Как поднять себе настроение в темные месяцы года
Уменьшить счета, cменив образ мышления с краткосрочного на долгосрочное
История Максима. Тестировщик с сертификатом сомелье, которому нравятся вызовы
Основа рынка труда: дигитализация, образование и благополучие
История Кристы. Человек-оркестр или программистка на высоких оборотах
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
Выбери маршрут зимней прогулки – пешком или на лыжах
Добавь капельку солнца в тарелку– не забудь о витамине D