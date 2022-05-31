Место Бондарса в Бюджетно-финансовой комиссии может занять Вита Анда Терауда

После отставки Мартиньша Бондарса ("Развитию/За!") с должности председателя бюджетно-финансовой комиссии на этот пост может быть рассмотрена кандидатура депутата Виты Анды Терауды ("Развитию/За!"), свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA неофициальная информация.

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В настоящее время она является членом бюджетной комиссии.

Ранее Терауда возглавляла комиссию по европейским делам, но оставила этот пост на прошлой неделе в связи с тем, что в Сейм вернулась бывший министр внутренних дел Мария Голубева.

Как сообщалось, после запроса прокуратуры о выдаче для уголовного преследования депутат Мартиньш Бондарс ("Развитию/За!") объявил о своей отставке с должности председателя парламентской бюджетно-финансовой комиссии и решении не баллотироваться на предстоящих осенью выборах в Сейм.

Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям во вторник одобрила проект решения о выдаче Бондарса по просьбе прокуратуры для уголовного преследования. По этому вопросу еще будет голосовать Сейм.

По данным агентства LETA, Бондарсу инкриминируется то, что он в корыстных целях в группе лиц по предварительному сговору совершил подделку документа о предоставлении прав, а также использовал поддельный документ, причинив значительный ущерб. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, кратковременное лишение свободы с испытательным сроком, пробационным надзором, общественными работами или штрафом.

Адвокат депутата Мартиньш Квепс сообщил, что прокуратура требует выдать Бондарса для уголовного преследования по подозрению в возможной подделке заключенного супругами договора о статусе имущества семьи.

Латвийское телевидение ранее сообщило, что запрос о выдаче Бондарса для уголовного преследования связан с его подозрительным договором с женой, гарантирующем неприкосновенность дома в Марупе в рамках дела о причинении ущерба Latvijas Krājbanka.