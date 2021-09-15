Месяц в клетке у Сейма: защитники животных будут 30 дней отстаивать запрет на работу звероферм

В среду, 15 сентября, общество Dzīvnieku brīvība начало акцию "Месяц в клетке" с целью добиться запрета на разведение пушных зверей в Латвии. В течение следующих 30 дней ежедневно в клетке будет находиться один из защитников животных, чтобы на себе прочувствовать то, что ощущают выращенные в неволе животные. Портал Delfi вел прямую трансляцию с места событий.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Сообщается, что на участие в акции заявки подали 142 человека. В целом в следующие 30 дней будет 60 12-часовых смен, во время которых от трех до четырех активистов можно будет встретить в информационной палатке общества и самой клетке.

"Мы обращаем внимание депутатов на то, насколько общество хочет этого запрета. Нет лучшего способа отстаивать те ценности, которые мы защищаем. Поэтому каждый желающий изменить эту ситуацию и защищать животных может прийти к зданию Сейма и депутатам", — заявил член правления Dzīvnieku brīvība Айвар Андерсонс.

Ранее уже сообщалось о том, что депутаты предлагают запретить разведение пушных зверей в Латвии с 1 января 2026 года.

Руководитель общества Катрина Кригере в беседе с Delfi рассказала, какими могут быть следующие шаги, если в четверг законопроект о запрете звероферм не будет направлен на рассмотрение в Сейм.

"Борьба обязательно продолжится до победы. Мне тяжело поверить, что депутаты смогут так открыто отвергать интересы настолько большой части общества. Если такое чудо действительно случится, борьба просто продолжится. Мы будем искать новые способы. Вопрос заключается в том, когда запрет на зверофермы будет принят", — указала она.

Между тем, как заявила руководитель приюта Dzīvnieku draugs Солвита Виба, на данный момент нужно сделать последние шаги, чтобы "открыть" клетку.

Около 11 часов на площадь Неаткарибас пришел мужчина в синей куртке и джинсах. Он рассказал порталу Delfi, что выступает за свободу животных, но своего имени не назвал.

Также на месте акции присутствовали люди в костюмах зверей, традиционно выращиваемых для производства продуктов. Организатор акции Ренарс Атопкинс предупредил СМИ о пикете, где намечается протест против убийства животных для пропитания.

Как указал член правления Dzīvnieku brīvība Андерсонс, по его мнению, Атопкинс организовал пикет, чтобы отвлечь внимание общества от главной цели — прекратить разведение пушных зверей в Латвии.

Foto: DELFI

Согласно наблюдениям портала Delfi, представители Dzīvnieku brīvība были на месте проведения акции уже в 8 утра. Они поставили красную информационную палатку и установили железную клетку.

Первой утром 15 сентября в эту клетку вошла Валерия. По ее словам, в первые часы смены ей было холодно.

"Я могу примерно понять и прочувствовать, как могли бы себя ощущать животные. Ноги по-прежнему сильно мерзнут, но у меня с собой есть еще одни штаны на случай необходимости. У животных такой возможности нет", — сказала Валерия.

Девушка полна решимости снова залезть в эту клетку в следующие 30 дней, кроме того Валерия хочет попробовать провести в ней и ночь. Несмотря на то, что портал Delfi разговаривал с активисткой спустя час после того, как она залезла в клетку, сама девушка за временем не следит.

"Пытаюсь через себя пропустить то чувство, которое могли бы ощущать животные, всю жизнь заточенные в клетках без возможности выйти, исследовать территорию. Самым жестоким мне кажется тот факт, что речь идет о диких зверях, которые должны жить на свободе, а не в узкой клетке", — указала Валерия.

По словам Андерсонса, ассоциация считает запрет на зверофермы с 2026 года хорошим решением, поскольку это дало бы время предпринимателям этой отрасли перепрофилироваться.

Dzīvnieku brīvība неоднократно актуализировало проблему разведения пушных зверей.