Метеорологи предупреждают о плохом качестве воздуха сегодня и завтра

Сегодня и завтра в Латвии будет плохое качество воздуха, предупреждает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦСГМ).

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Прогнозируется незначительное увеличение загрязнения твердыми частицами PM2,5 и низкий индекс качества воздуха.

Эксперты центра объясняют, что увеличение количества пыли в атмосфере связано с загрязнением из Восточной Европы, при этом метеорологические погодные условия способствуют подъему и транспортировке частиц сухой пыли на большие расстояния. Локальные метеорологические условия также замедляют рассеивание загрязнения.