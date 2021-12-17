Метеорологи предупреждают о возможности наводнения на Даугаве выше Плявиняс

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение о возможном наводнении на Даугаве выше Плявиняс.

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На участке реки от Екабпилса до Зельки вчера начался ледоход. Метеорологи предупреждают, что ледоход продолжится, и лед будет сдвигаться в сторону Плявиняс.

Возле метеостанции в Зельки река в настоящее время практически свободна от льда, а ниже Зельки образовался ледовый затор, поэтому продолжает повышаться уровень воды.

Возле Екабпилса также образовались скопления льда, но после того, как лед прошел, уровень воды снизился.

В ближайшие дни может затопить низкие места и поймы вниз по течению от Екабпилса и возле Зельки. При движении льда в сторону Плявиняс уровень воды повысится также на этом участке реки, прогнозируют синоптики.