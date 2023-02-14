Метеорологическая весна пришла и в столицу
Foto: F64

Вторник — пятый день подряд, когда в Риге средняя температура воздуха сохраняется выше нуля, таким образом, 10 февраля в столице наступила метеорологическая весна, свидетельствует оперативная информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Метеорологическая весна начинается при среднесуточной температуре воздуха выше нуля в течение пяти дней подряд, при этом ее начало приходится на первый из этих дней.

В последние годы по мере потепления климата часто бывает трудно провести границу между началом и концом метеорологической осени, зимы и весны, поэтому синоптики ввели критерий, согласно которому метеорологическая весна может наступить только после 6 февраля — статистически самого холодного дня в году в Латвии.

В этом году на большей части Курземе метеорологическая весна началась в самый ранний из возможных сроков — 7 февраля. На следующий день это произошло в Айнажи, а 10 февраля — в Добеле, Риге и Звейниекциемсе.

В столице с 10 февраля среднесуточная температура воздуха превышает +1 градус, 13 февраля она достигла даже +4,1 градуса.

В Салдусе, а также на нескольких наблюдательных пунктах в центральной части страны 12 февраля среднесуточная температура воздуха опустилась чуть ниже нуля, и если в ближайшие дни она сохранится выше нулевой отметки, то началом метеорологической весны будет считаться 13 февраля.

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