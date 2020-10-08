Метробусы, парковка за пределами Риги и пересадка на скутеры: новое руководство РД задумало транспортную революцию

Новое руководство думы хочет полностью изменить транспортную инфраструктуру Риги, сделав ее более экологичной и разработав ряд проектов с инвестициями на сотни миллионов евро. Как сообщает портал Rigaplus.lv, об этом на встрече самоуправлений Риги и Рижского района сообщил вице-мэр столицы Вилнис Кирсис.

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Как пояснил Кирсис, до 2026 года из еврофондов будут доступны значительные средства для того, чтобы снизить количество вредных выбросов в атмосферу, и Рига готова реализовать в рамках этой цели ряд транспортных проектов.

Метробусы и паром из Риги до Кекавы



В частности, планируется пересмотреть концепцию общественного транспорта, рассмотрев покупку для нужд города новых автомобилей с нулевым уровнем выбросов (биометан, водород, электроавто), постепенную замену нынешних автобусов, расширение и увеличение скорости трамвайных линий, а также строительство особой транспортной линии по улице Деглава до границы с Ригой, где будут ездить метробусы.

Сейчас такого вида транспорта в Риге нет, но как объяснили в Рижской думе, это что-то среднее между трамваем и автобусом — "экологичный транспорт, который едет по рельсам, но не трамвай".

Также дума намерена создать паромное сообщение между Вецмилгрависом и Болдераей, что, как надеются в самоуправлении, позволит в будущем создать водное сообщение вплоть до Кекавы.

Въезд в Ригу на личном авто станет невыгодным



Для развития общественного транспорта также планируется создать новые полосы общественного транспорта, внедрить интеллектуальные светофоры, а также единое планирование и управление дорожным движением.

Что касается автомобильного движения, то основные задачи будут заключаться в том, чтобы перенаправить движение грузовиков от центра города и создать условия, чтобы было выгоднее въезжать в столицу из Рижского района не на личном транспорте, а какими-то другими способами.

Для улучшения транспортного потока планируется реконструировать различные улицы, например, достроить Восточную магистраль, построить двухуровневый перекресток на улице Карла Ульманя гатве и другие проекты. Также планируется создание центров мониторинга движения, расширение сети зарядки электромобилей, провести озеленение улиц, а также пересмотреть политику парковки.

Мега-парковки с пересадкой на скутер



Также дума хочет отодвинуть парковки от центра города к микрорайонам, создать большие стоянки за пределами Риги, обеспечить лучший доступ к железнодорожным станциям.

Сейчас жители Рижского района чаще всего добираются в столицы на своем автомобиле, однако новое правление Рижской думы намерено изменить эти привычки. "Жители Рижского района будут выбирать общественный транспорт, а дальше по городу они могут перемещаться, например, на скутерах или велосипедах", — заявили в Рижской думе. При этом самоуправление признает, что данный шаг потребует создания точек мобильности, велосипедных дорожек, транспортных средств, доступных для различных групп общества, новых велосипедных дорожек и мостиков.