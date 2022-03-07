Между Латвией и Израилем может быть подписан договор о признании двойного гражданства
Foto: AP/Scanpix/LETA

Латвия хочет подписать двусторонний договор о признании двойного гражданства между Латвией и Израилем. Об этом стало известно после встречи министров иностранных дел двух стран Эдгара Ринкевича и Яира Лапида, сообщил МИД Латвии.

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В ходе встречи представители двух стран обсудили ситуацию с безопасностью в регионе, войну России в Украине, латвийско-израильский диалог, актуальные вопросы международных отношений, в том числе вопрос Ирана.

Ринкевич выразил удовлетворение активным диалогом между Латвией и Израилем.

"Мы хотим подписать двустороннее соглашение о признании двойного гражданства, которое станет первым подобным соглашением как для Латвии, так и для Израиля", — отметил министр.

Ринкевич также поблагодарил израильскую сторону за поддержку резолюции Генассамблеи ООН "Агрессия против Украины". Он признал, что Латвия ценит усилия Израиля найти дипломатическое решение, чтобы остановить кровопролитие в Украине.

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