"Между стеной и крышей видно небо". Жильцы "отремонтированного" RNP дома в Болдерае опасаются за безопасность

В декабре 2022 года жильцов пятнадцати квартир дома в Риге на улице Стурманю 3 выселили из-за аварийного смещения панели на верхнем этаже. Около месяца назад жителям разослали сообщения об окончании ремонта, однако по возвращении в свои квартиры они столкнулись с целым рядом проблем, сообщает программа "Домская площадь" на Латвийском радио 4.

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Как отмечает программа, домом управляет компания Rīgas namu pārvaldnieks (RNP). Изначально жильцам обещали проблему решить за два-три месяца, на деле же история растянулась на полгода. Лишь в конце июня представители RNP ранее заявили о том, что здание готово к эксплуатации — в частности, были завершены работы по укреплению кровли и усилению бетонных панелей металлоконструкциями. В RNP также заверили, что все коммуникации подключены.

Тем временем жильцы сообщают, что подключение коммуникаций произошло с задержкой на несколько недель, а газа в доме нет до сих пор. Кроме того, у жителей есть вопросы по поводу качества ремонта крыши, который был произведен выбранной по конкурсу фирмой и обошелся почти в 48 тысяч евро.

По его одного из жильцов, в квартире его матери на верхнем пятом этаже, которая пострадала больше остальных (панели сместились как раз над ее спальней), зазор между панелями до конца так и не устранен. Он опасается, что аварийная ситуация здесь может повториться — уже после того, как жильцы заселятся и отремонтируют свои квартиры.

"Безопасно ли находиться в этой квартире? Потому что там стенка отошла сантиметров на семь.

Когда мы собирались с RNP, нам обещали, что эти торцевые стенки вроде будут снимать, ставить обратно. Я к этому спокойно отнесся, но как-то они этого не сделали. [...] Мне главное понять, можем ли мы в этой квартире безопасно находиться. Если да, тогда окей — делаю ремонт, живу там. А если не безопасно, то какие дальнейшие действия?" — цитирует радиостанция жителя по имени Эдгар.

Он поясняет, что торцевая стенка с перпендикулярной соединена какой-то тонкой пластиной с болтами — возможно, так и надо, но, продолжает собеседник "Домской площали", на чердаке в просвет между торцевой стеной и крышей видно небо.

"Значит, неплотно ее поставили, как-то не залили ничем, чтобы вода не просочилась. Рубероид же со временем теряет свои свойства", — полагает Эдгар.

Роман, который выступает посредником между жильцами и RNP удивлен и некоторыми позициями в смете ремонта. Так, по его словам, в ней указаны два строительных вагончика на объекте, хотя на деле был один.

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"Цена материалов меня тоже смутила. Взять хотя бы простые болты. Я задал вопрос, почему болт М8 у них в смете стоит 9 евро и 10 центов за штуку. Я их на работе заказываю тысячами, и у меня в накладной он стоит 9 центов. Ну никак такой болт не может стоить 9 евро! Их ответ – что это самое дешевое предложение, которое мы смогли найти", — говорит он.

Тем временем представитель RNP Янис Круминьш сообщил жильцам, что 20 июля будет проведена повторная проверка проделанной работы с участием технадзора, инспекторов и инженеров от RNP, а о результатах обследования людям сообщат на очередном собрании.

RNP напоминает, что на ремонт пострадавших квартир жильцам доступно единоразовое пособие в размере 10 тысяч евро. Решение о его выделении принимает Рижская дума.