Мичеревскис обратился в KNAB из-за пожертвований партии “Для развития Латвии”

Депутат Рижской думы Марис Мичеревскис обратился в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в связи с тем, как финансируется партия “Для развития Латвии”, сообщил политик агентству LETA.

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Мичеревскис попросил KNAB проверить законность пожертвований и других дел партии. Он отказался раскрыть журналистам, когда написал заявление и что в нем написано.

Депутат позитивно настроен по поводу продолжения работы во фракции “Развитие/За!/Прогрессивные”, он не чувствует давления со стороны фракции, что ему следует её покинуть. Мичеревскис пока не планирует присоединиться к другой политической силе. “Я подписался под программой и целями этого списка”, сказал политик, добавив, что будет только честно продолжить выполнять цели и программу списка.

Во время заседания комитета по делам безопасности, порядка и предотвращению с коррупцией Рижской думы Мичеревскис сказал, что раскрыть информацию о финансировании партии его побудили подозрительные события вокруг конкурса на должность исполнительного директора Рижской думы. По его словам, если умолчать об этих правонарушениях, то реализовать перемены в самоуправлении будет сложнее.

Как ранее стало известно, и.о. исполнительного директора РД Ивета Залпетере решила покинуть должность по “личным причинам”, хотя вначале говорила о своей готовности продолжать работать до тех пор, пока Рижская дума не найдет нового исполнительного директора. Залпетере приняла это решение вскоре после того, как Мичеревскис покинул партию “Для развития Латвии” и публично заявил, что организация работает в интересах предпринимателя и члена правления Эдгара Яунупса. Залпетере в свое время была кандидатом в РД от той же партии.

Влияние Яунупса на политику думы косвенно подтвердил вице-мэр Риги Вилнис Кирсис (Новое Единство), указавший в интервью Diena, что с появлением временной администрации, ему поступали “сигналы от аппарата Рижской думы о том, что […] такие кадры как Яунупс приходили и открыто вели переговоры о каких-то вопросах, в том числе о персоналиях”.

Как уже сообщалось, Мичеревскис в выходные рассказал, что члены партии “Для развития Латвии” делали пожертвования не из своих личных средств, а из денег, предоставленных спонсорами. Кроме того, он ранее заявил, что некоторые решения правительства и Сейма совпадают с предпринимательскими интересами окружения члена правления “Для развития Латвии” Эдгарса Яунупса. Яунупс это отрицает.