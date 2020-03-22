МИД Латвии договорился с Турцией о разрешении для латвийцев попасть на последний рейс из Стамбула

Министерство иностранных дел договорилось с Турцией о том, что жители Латвии смогут до 23 марта путешествовать через Стамбул транзитом, сообщает МИД в Twitter.

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Ранее стало известно, что с 17:00 субботы, 22 марта, для жителей Латвии закрыта государственная граница Турции, а последний репатриационный рейс из Стамбула в Ригу состоится 23 марта.

Теперь МИД сообщает, что пассажирам с билетом airBaltic разрешат транзит в аэропорту Стамбула, чтобы последним репатриационным рейсом вылететь в Ригу.

Пресс-секретарь МИД Янис Бекерис рассказал, что за прошедшую ночь удалось помочь примерно десяти пассажирам попасть транзитом в Стамбул. МИД выдает туристам справки, а властям Турции предоставил список пассажиров.

"Мы информируем Турцию о планах наших пассажиров и продолжим это делать, чтобы домой попали все, кто купил билет", - пояснил Бекерис.

Он сказал, что вчера было куплено 50 билетов, а остается еще около 100.

По словам Бекериса, после 23:00 понедельника, 23 марта, из Стамбула не будут происходить репатриационные рейсы в Латвию.