МИД Латвии призывает Россию отказаться от “безнадежных и отчаянных попыток переписать историю”

Министерство иностранных дел Латвии отреагировало на публичные заявления со стороны Российской Федерации о том, что оккупация Балтийских стран была на самом деле добровольным присоединением к СССР. Ведомство подчеркивает, что присоединение Балтии к СССР было насильственным, незаконным, а выборы были сфальсифицированы, выяснил портал DELFI в МИД.

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Представитель МИД Латвии Янис Бекерис сообщил, что это заявление является реакцией на заявление Министерства иностранных дел России о том, что страны Балтии вошли в состав СССР “по взаимному согласию”, опубликованное 22 июля.

МИД напоминает, что прибытие дополнительного контингента Красной армии в 1940 году ознаменовало начало репрессий, а выборы в Сейм 1940 года проходили в атмосфере страха. “Еще более абсурдны утверждения, что на этих выборах 97,6 % избирателей добровольно отказались от суверенитета и независимости, дав новому псевдопарламенту полномочия присоединить государство к СССР и подчиниться его тоталитарному режиму под руководством Сталина. В Латвии этим процессом руководил печально известный сталинский прокурор, организатор репрессий тысяч и тысяч людей, палач Андрей Вышинский”, - указано в сообщении МИД.

Помимо прочего, МИД Латвии считает некорректными отсылки властей России к Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференциям, а также к Хельсинкскому Заключительному акту - “на этих форумах никогда не обсуждался вопрос о статусе стран Балтии и их юридическом существовании с точки зрения международного права”. Эти заявления МИД считает “оголтелой ложью”, при помощи которой РФ преследует только им известные политические цели.

МИД Латвии призывает российских коллег начать “объективную оценку ответственности советского режима”, а также отказаться от дальнейших “безнадежных и отчаянных попыток переписать трагические страницы истории”. Ведомство призвало Россию строить уважительные добрососедские отношения.

Как уже сообщалось, президент России Владимир Путин ранее заявил, что страны Балтии присоединились к СССР законным путем.