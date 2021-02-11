МИД Латвии: визит представителя ЕС в Москву не принес ничего хорошего
Foto: LETA

Недавний визит главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву не дал ничего хорошего, считает парламентский секретарь МИД Латвии Занда Калниня-Лукашевица ("Новое Единство"). Свою оценку она высказала в интервью Латвийскому радио.

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Страны Балтии еще до визита подчеркивали, что в нем не было необходимости, отметила Калниня-Лукашевица и выразила надежду, что после полученной критики Боррель сделал выводы и впредь будет внимательнее прислушиваться к странам Балтии.

По ее словам, главы МИД ЕС еще обсудят на собрании случившийся визит.

Как сообщалось, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отправился в Россию вопреки тому, что его очень критиковали за это решение. Он надеялся донести позицию ЕС по поводу отравления оппозиционера Алексея Навального и его последующего ареста. Вторая цель — подготовить стратегическую дискуссию об отношениях ЕС-Россия.

Своей встречей с главой МИД РФ Сергеем Лавровым он был разочарован. По словам Борреля, эта встреча показала, что "Россия все больше отделяется от Европы". "Российские власти не захотели воспользоваться этой возможностью для более конструктивного диалога с ЕС. Это вызывает сожаление, и мы вынуждены подумать о последствиях", — написал он.

После этой поездки Боррель заговорил о новых санкциях, а многие европейские политики стали говорить об отставке Борреля. По их мнению, его поездка стала "неверным дипломатическим сигналом" и нанесла ущерб убедительности Брюсселя как внешнеполитического игрока.

"Это просто ужасно, — написал в Twitter бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхоофстадт. — Не только то, что Россия выставила Евросоюз дураком, а то, что мы это позволили. Боррелю просто не стоило отправляться в Москву без строгой повестки ЕС и мандата на санкции".

Ряд евродепутатов открыто призывали Борреля подать в отставку. Эстонец Рихо Террас из ЕНП написал руководству Еврокомиссии письмо с просьбой "принять меры", если Боррель не уйдет. Его подписал 81 евродепутат.

Эва-Мария Лийметс, министр иностранных дел Эстонии, сказала, что нужно было условием визита сделать встречу с Навальным, а на встрече подчеркнуть, что ЕС готовит санкции из-за нарушения прав человека в России. "Особое сожаление вызывает обстоятельство, что именно тогда, когда в Москве с визитом был высокий представитель ЕС, Россия необоснованно признала нежелательными персонами трех дипломатов из стран ЕС", — подчеркнула она, добавив, что слова похвалы Борреля в адрес российской вакцины "Спутник- V" тоже были сомнительны.

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