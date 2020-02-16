МИД Латвии возмущен решением датского суда по делу Мисане

Министерство иностранных дел выражает недоумение в связи с решением Окружного суда Копенгагена, которым тот оставил в заключении Кристину Мисане вопреки решению предыдущей судебной инстанции о ее освобождении.

Гражданка ЕС находится в заключении в Дании с 9 декабря 2018 года, между тем законы Дании определяют, что лицо подлежит освобождению, если выдача не произошла в течение 30 дней. Такая ситуация повторяется уже во второй раз.

Принимая во внимание предпринятые к настоящему времени дипломатические и политические усилия Латвии убедить Данию не выдавать гражданку ЕС в ЮАР, Министерство иностранных дел рассматривает все возможные механизмы межгосударственного сотрудничества и разрешения споров, с тем чтобы добиться невыдачи нашей гражданки и устранить возможность возникновения подобных ситуаций в будущем.

Также в наихудшем случае — если Кристина Мисане будет выдана в ЮАР — Латвия обеспечит ей консульскую помощь при посредничестве представительства другой страны ЕС в ЮАР.

Также готовится визит представителей Министерства иностранных дел в ЮАР в самое ближайшее время.