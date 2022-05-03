МИД Латвии вызвал посла России для дачи объяснений в связи с антисемитскими высказываниями

Министерство иностранных дел Латвии вызвало посла России Михаила Ванина, чтобы высказать ему протест и потребовать объяснений в связи с антсемитскими высказываниями МИД РФ. Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич ("Новое Единство").

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Принимая во внимание неприемлемые антисемитские заявления МИД России и сообщения посольства России в социальных сетях, 5 мая МИД Латвии пригласил Ванина для дачи объяснений и высказывания протеста.

Ņemot vērā Krievijas Ārlietu ministrijas nepieņemamos antisemītiskos paziņojumus un Krievijas vēstniecības komunikāciju sociālajos tīklos, Ārlietu ministrija 5.maijā ir izsaukusi Krievijas vēstnieku Latvijā M. Vaņinu paskaidrojumu sniegšanai un protesta izteikšanai — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) May 3, 2022

Как уже сообщалось, МИД Израиля вызвал посла России для дачи объяснений после того, как глава МИД РФ Сергей Лавров в телеинтервью приравнял президента Украины Владимира Зеленского к Гитлеру.

Лавров защищал заявленную цель войны президента России Владимира Путина по "денацификации" Украины и сказал, что еврейское происхождение Зеленского не ослабляет позиции Путина.

Российский министр сказал, что Зеленский действительно может быть евреем, но "у Адольфа Гитлера тоже была еврейская кровь".

"Это абсолютно ничего не значит. Мудрые евреи говорят, что самые ярые антисемиты — обычно евреи", — сказал Лавров в интервью итальянскому телеканалу Rete4 в воскресенье вечером, вызвав возмущение в Израиле.

"Замечания министра иностранных дел Лаврова — это непростительные и ужасающие заявления, а также ужасные исторические ошибки ", — заявил в понедельник министр иностранных дел Израиля Джаир Лапид.

"Евреи не убивали себя во время Холокоста. Самый низкий уровень расизма по отношению к евреям — это обвинять самих евреев в антисемитизме", — добавил он.