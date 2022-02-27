МИД призывает латвийцев немедленно покинуть Беларусь

Министерство иностранных дел (МИД) призывает латвийцев покинуть Беларусь, сообщили агентству LETA представители ведомства.

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Призыв сделан в связи с вовлечением Беларуси в полномасштабные боевые действия России против Украины, усилением активности российских и белорусских вооруженных сил на территории Беларуси, значительными рисками безопасности и непредсказуемым развитием ситуации в области безопасности в ближайшем будущем.

Возможности оказания консульской помощи латвийским подданным в Беларуси ограничены, указывает МИД, а также призывает учитывать сложность выезда из Беларуси. Ведомство также призывает к осторожности в общественных местах, где собирается большое количество людей, и воздерживаться от участия в массовых мероприятиях.

В настоящее время посольство Латвии в Минске приостановило свою работу на неопределенный срок. Консульская помощь и консульские услуги в посольстве в Минске не предоставляются.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию в Беларуси, МИД призывает немедленно связаться с латвийским консульством в Витебске (телефон +375 212 614 482, адрес электронной почты consulate.vitebsk@mfa.gov.lv) или с круглосуточным дежурным консульским департаментом МИД по телефону +371 26337711 или электронной почте palidziba@mfa.gov.lv.