МИД призывает жителей Латвии покинуть Украину в ближайшее время
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Учитывая серьезную угрозу безопасности со стороны России на границах Украины и реальную угрозу обострения ситуации, МИД призывае граждан Латвии в ближайшее время покинуть Украину, сообщили порталу Delfi в ведомстве.

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Как отметили в министерстве, для выезда из Украины можно использовать любой из доступных безопасных видов транспорта — воздушные или наземные маршруты, которые ведут в страны ЕС или НАТО или через них.

Согласно призыву Министерства иностранных дел, граждане Латвии, которые по уважительным причинам не могут покинуть Украину, должны зарегистрироваться в Консульском реестре или обратиться в посольство Латвии в Киеве и следить за актуальной информацией.

МИД призывает отказаться от поездок в Украину в ближайшее время.

Министерство также рассылает предупреждение о ситуации в виде текстовых сообщений всем зарегистрированным в Латвии абонентам мобильной связи, которые в настоящее время находятся в Украине.

Посольство Латвии работает в полную силу и в усиленном режиме, подчеркнули в министерстве.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что крупномасштабное вторжение России в Украину может начаться в любой момент.

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